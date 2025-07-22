NAJVIŠI TORANJ U BIH

"Avaz Twist Tower" večeras osvijetljen tirkiznom bojom povodom obilježavanja "Dana oboljelih od Fragile x sindroma"

Nasljeđuje se X-vezano, što znači da su dječaci češće i teže pogođeni od djevojčica

A. O.

22.7.2025

"Avaz Twist Tower", najviši toranj u BiH, večeras je osvijetljen tirkiznom bojom povodom obilježavanja "Dana oboljelih od Fragile x sindroma".

Fragile X sindrom (FXS) je nasljedni genetski poremećaj koji uzrokuje intelektualne teškoće, razvojne poremećaje i probleme u ponašanju. Naziv "fragile X" dolazi od izgleda X hromosoma koji je "krhak" ili "lomljiv" pod mikroskopom kod osoba s ovim sindromom.

Nasljeđuje se X-vezano, što znači da su dječaci češće i teže pogođeni od djevojčica.

Dan podizanja svijesti o Fragile X sindromu ima za cilj edukovati javnost i institucije; pružiti podršku porodicama pogođenima ovim stanjem, ali i potaknuti ranu dijagnostiku i podršku.

Fragile X sindrom je najčešći nasljedni uzrok intelektualnih poteškoća i drugi najčešći uzrok autizma.

# AVAZ TWIST TOWER
# TORANJ
# SARAJEVO
# FRAGILE X SINDROM
