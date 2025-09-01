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NAJVIŠI TORANJ U BIH

"Avaz Twist Tower" večeras osvijetljen tirkiznom bojom povodom obilježavanja dana "Oboljelih od policističnih jajnika"

Također, septembar je proglašen i Mjesecem svijesti o PCOS-u (PCOS Awareness Month)

"Avaz Twist Tower" večeras osvijetljen tirkiznom bojom - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
A. O.

1.9.2025

"Avaz Twist Tower", najviši toranj u BiH, večeras je osvijetljen tirkiznom bojom povodom obilježavanja dana "Oboljelih od policističnih jajnika".

Dan oboljelih od policističnih jajnika (PCOS Awareness Day) je dan posvećen podizanju svijesti o sindromu policističnih jajnika (PCOS – Polycystic Ovary Syndrome) – jednom od najčešćih hormonskih poremećaja kod žena reproduktivne dobi, a globalno se obilježava 1. septembra svake godine.

Također, septembar je proglašen i Mjesecem svijesti o PCOS-u (PCOS Awareness Month).

Ciljevi obilježavanja ovog dana su podizanje svijesti o simptomima, dijagnozi i liječenju PCOS-a; edukacija javnosti i zdravstvenih radnika; podrška ženama koje žive s ovim sindromom, te zagovaranje za više istraživanja i bolju zdravstvenu brigu.

# AVAZ TWIST TOWER
# TORANJ
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