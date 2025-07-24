33 godišnjica zločina u logoru Keraterm: U krvavoj sobi broj 3 u jednoj noći ubijeno više od 190 logoraša

Članovi udruženja logoraša Prijedora, Kozarca i regije Banja Luka danas će obilježiti godišnjicu zločina u ozloglašenom logoru Keraterm kod Prijedora. Godišnjica se obilježava 24. jula, na datum kada je prije 33 godine u samo jednoj noći strijeljano oko 190, od ukupno 371 logoraša ubijenog u ovom logoru.

Srpske vlasti Prijedora, predvođene SDS-om, logor Keraterm su formirale u maju 1992. godine u prostoru prijeratne fabrike keramike. Njena skladišta gotovih proizvoda pretvorena su u prostore za mučenje i ubistva više od 3.000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Tijela ubijenih logoraša kasnije su pronalažena u masovnim grobnicama Tomašica, Stari Kevljani, Jakarina kosa…

Monstruozni zločini iz krvave noći u sobi broj 3, ali i drugi počinjeni u Keratermu, bili su dio optužnice protiv nekadašnje predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Više od 30 osoba iz tadašnjih vojnih i civilnih vlasti RS i Prijedora, kao i pripadnika paravojnih jedinica, članova uprave i čuvara zloglasnog Keraterma osuđeno je na dugotrajne zatvorske kazne.

U saopćenju Saveza logoraša BiH se podsjeća da postojeća zakonska rješenja preživjele logoraše “štite” na način da im se, nakon procesa koje su pokretali, i danas ispostavljaju kazne u vidu “troškova pravobranilaštva RS”, koje iznose i po nekoliko hiljada KM. Oko 100.000 preživjelih logoraša, svjedoka zločina, ni tri decenije nakon rata nema zdravstvenu rehabilitaciju, prvenstvo u zapošljavaju, ili bilo kakvu stvarnu zaštitu i konkretna prava.

- Oni koji nas vode još uvijek nisu ispunili obavezu prema logorašima i prema istini, donošenjem adekvatnog Zakona o žrtvama ratne torture – ističu iz Saveza logoraša.