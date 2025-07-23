Obilježavanje 33. godišnjice zločina u logoru "Keraterm" kod Prijedora 24. jula

Članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, 24. jula će obilježiti 33. godišnjicu, zločina u logoru „Keraterm“ kod Prijedora. Ubijen je 371 logoraš.

Regionalni savez udruženja logoraša regije Banja Luka, Udruženje logoraša „Prijedor `92.“ i Udruženje logoraša Kozarac, podsjećaju, da je logor „Keraterm“ formiran u prijeratnoj tvornici keramike, u maju 1992. godine, od organa koje je postavio SDS, koji nasilno preuzimaju vlast i kontrolu nad cijelim Prijedorom na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Četiri prostorije-hale tvornice, do tada korištene kao skladišta gotovih proizvoda, su postale prostorije za teror i egzekucije nad oko 3.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa tih područja.

Njihova tijela su nađena po masovnim grobnicama Tomašice, Starih Kevljana, Jakarine Kose.

Stravične scene o teroru u logoru, kada je samo u jednoj noći strijeljano 190 logoraša, pred sudovima su posvjedočili preživjeli logoraši: Fikret Alić, Jusuf Arifagić, Teofik Kulašić...

Ovaj mostruozni čin i druge dokazane zločine u Keratermu Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu, naveo je i u optužnici protiv tadašnjeg predsjednika Srbije, a više od 30 odgovornih osoba iz tadašnje civilne i vojne vlasti RS-a i Prijedora, te paravojnih jedinica, uprave i čuvara ovog i drugih prijedorskih logora, su dokazano proglašeni krivim i kažnjeni dugotrajnim zatvorskim kaznama.

- Postojeća zakonska „rješenja“, preživjele logoraše „štite“ na način da im i danas ispostavljaju kazne u vidu „troškova prvobranilaštva RS-a“ u hiljadama KM, i danas oko 100.000 živih svjedoka nemaju zdravstvenu rehabilitaciju, ikakvo prvenstvo u zapošljavanju, ikakvu stvarnu zaštitu i konkretna prava niti nakon tri decenije – navode u saopćenju iz Saveza logoraša u BiH.

Još, dodaju, oni koji nas vode nisu ispunili obavezu prema logorašima i prema istini, donošenjem adekvatnog Zakona o žrtvama ratne torture i adekvatnog društvenog statusa ovih zaslužnih ljudi.

Savez logoraša u BiH će predvoditi stranu dokazane i dokumentovane istine i pravde, nastaviti širiti istinu svijetom, nastaviti digitalizaciju za generacije koje dolaze.