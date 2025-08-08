Sramotno: Mladi u Prijedoru veličaju logore smrti na muzičkom festivalu

Tokom muzičkog festivala održanog u Prijedoru, grupa mladih isticala je majice na kojima se glorificiraju logori Keraterm, Omarska i Trnopolje, što je izazvalo osudu javnosti i aktivista.

Jedan od mladića, sa obrijanom glavom, nosio je majicu sa keltskim krstom i natpisom "Prijedor – Je*eš grad bez tri logora“. On se okrenuo prema fotografu koji je te fotografije objavio na društvenim mrežama tokom Garden Festa, održanog između obilježavanja godišnjica zatvaranja logora Keraterm i Omarska.

Oštra osuda

Edin Ramulić, bivši logoraš, aktivista i istraživač ratnih zločina iz Prijedora, oštro osuđuje ovakav postupak, ali ga tumači kao rezultat nezrelosti i neznanja u kontekstu historije Prijedora.

- Ovo je višeslojno i prije svega uvredljivo za Srbe u Prijedoru. Prijedor jeste grad logora iz posljednjeg rata, jer su postojala tri logora, ali i u Drugom svjetskom ratu bilo je 14.500 srpskih logoraša zatočenih u prijedorskom logoru ‘Ciglana’, što ove godine obilježavamo kao 84. godišnjicu - kazao je Ramulić.

Dodao je da natpis na majici pokazuje koliko su desničari neinformisani, ali da pritom šire mržnju.

Analiza simbola na majicama pokazuje prisustvo keltskog krsta, koji se povezuje s neonacističkim grupama i etnonacionalističkim desničarskim pokretima, pojašnjava Mirza Buljubašić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

- Keltski krst je simbol povezan s ekstremizmom, dok dvoglavi orao na crnoj majici asocira na srpsku heraldiku i ikonografiju kvislinškog režima Milana Nedića iz Drugog svjetskog rata. To može biti i politička poruka srpskih radikala - rekao je Buljubašić.

Još jedna majica, koju je grupa nosila, pripada desničarskoj organizaciji "Zentropa Srbija", beogradskom ogranku ekstremnih desničarskih pokreta. Majica prikazuje lik bradatog muškarca sa šajkačom, uz natpis "Kavgadžije" i ukrštene puške, simboliku povezan s četničkim paravojnim formacijama.

- Izraz "kavgadžije" označava "svađalice" ili "one koji se stalno tuku". Povezivanje tog pojma sa četničkom tradicijom šalje poruku spremnosti na nasilje i militantnost“, kaže Buljubašić.

Reakcija bendova

Tokom festivala desilo se i da je član benda Atheist Rap zaustavio nastup zbog nacističkog pozdrava jednog mladića iz publike, a reakcija osoblja i policije bila je uglavnom nezainteresovana.

Bend Ritam nereda je osudio svaki vid vjerske, nacionalne i rasne mržnje, naglašavajući da je sigurnosna služba festivala zakazala u sprečavanju provokacija.