ŠIRENJE MRŽNJE

Sramotno: Mladi u Prijedoru veličaju logore smrti na muzičkom festivalu

Grupa mladih isticala je majice na kojima se glorificiraju logori Keraterm, Omarska i Trnopolje, što je izazvalo osudu javnosti i aktivista

M. Až.

8.8.2025

Tokom muzičkog festivala održanog u Prijedoru, grupa mladih isticala je majice na kojima se glorificiraju logori Keraterm, Omarska i Trnopolje, što je izazvalo osudu javnosti i aktivista.

Jedan od mladića, sa obrijanom glavom, nosio je majicu sa keltskim krstom i natpisom "Prijedor – Je*eš grad bez tri logora“. On se okrenuo prema fotografu koji je te fotografije objavio na društvenim mrežama tokom Garden Festa, održanog između obilježavanja godišnjica zatvaranja logora Keraterm i Omarska.

Oštra osuda

Edin Ramulić, bivši logoraš, aktivista i istraživač ratnih zločina iz Prijedora, oštro osuđuje ovakav postupak, ali ga tumači kao rezultat nezrelosti i neznanja u kontekstu historije Prijedora.

- Ovo je višeslojno i prije svega uvredljivo za Srbe u Prijedoru. Prijedor jeste grad logora iz posljednjeg rata, jer su postojala tri logora, ali i u Drugom svjetskom ratu bilo je 14.500 srpskih logoraša zatočenih u prijedorskom logoru ‘Ciglana’, što ove godine obilježavamo kao 84. godišnjicu - kazao je Ramulić.

Dodao je da natpis na majici pokazuje koliko su desničari neinformisani, ali da pritom šire mržnju.

Analiza simbola na majicama pokazuje prisustvo keltskog krsta, koji se povezuje s neonacističkim grupama i etnonacionalističkim desničarskim pokretima, pojašnjava Mirza Buljubašić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

- Keltski krst je simbol povezan s ekstremizmom, dok dvoglavi orao na crnoj majici asocira na srpsku heraldiku i ikonografiju kvislinškog režima Milana Nedića iz Drugog svjetskog rata. To može biti i politička poruka srpskih radikala - rekao je Buljubašić.

Još jedna majica, koju je grupa nosila, pripada desničarskoj organizaciji "Zentropa Srbija", beogradskom ogranku ekstremnih desničarskih pokreta. Majica prikazuje lik bradatog muškarca sa šajkačom, uz natpis "Kavgadžije" i ukrštene puške, simboliku povezan s četničkim paravojnim formacijama.

- Izraz "kavgadžije" označava "svađalice" ili "one koji se stalno tuku". Povezivanje tog pojma sa četničkom tradicijom šalje poruku spremnosti na nasilje i militantnost“, kaže Buljubašić.

Reakcija bendova

Tokom festivala desilo se i da je član benda Atheist Rap zaustavio nastup zbog nacističkog pozdrava jednog mladića iz publike, a reakcija osoblja i policije bila je uglavnom nezainteresovana.

Bend Ritam nereda je osudio svaki vid vjerske, nacionalne i rasne mržnje, naglašavajući da je sigurnosna služba festivala zakazala u sprečavanju provokacija.

Snimka s nastupa. Detektor

Policijska uprava Prijedor je navela da nisu zaprimili zvaničnu prijavu, ali da će provjeriti okolnosti događaja, te osuđuju svaki vid ugrožavanja javne sigurnosti.

Edin Ramulić je pohvalio ponašanje građana tokom koncerta Baje Malog Knindže dva dana prije festivala, koji su mirno napustili prostor u znak protesta.

- Mladići sa festivala su izuzetak i često ostaju bez podrške. Ova grupa je pokušaj pokazivanja sile izvan lokalnog konteksta - kazao je Ramulić.

Prethodno istraživanje Detektora pokazalo je djelovanje nekoliko desničarskih grupa u Prijedoru, koje su nakon javnih osuda postale manje vidljive.

