Magazinović: Kako oštetiti državu za milion maraka bez posljedica

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović ponovo je danas ukazao na ozbiljne probleme i korupciju u sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.
Njegovu objavu na mreži X prenosimo u cijelosti:
Kako oštetiti državu za skoro milion maraka bez posljedica
- Firma A dobije posao za nabavku goriva za jedno javno preduzeće.
- Drugoplasirana firma B ulaže žalbu.
- Ured za razmatranje žalbi (URŽ) prihvata žalbu i eliminiše najboljeg ponuđača.
- Firma A potom podnosi tužbu Sudu Bosne i Hercegovine.
- Sud BiH presuđuje u korist firme A i konstatuje da je rješenje URŽ-a o eliminaciji bilo nezakonito.
- Firma A nakon toga pokreće postupak za naknadu štete.
- Sud donosi presudu prema kojoj država firmi A treba isplatiti oko 900.000 KM zbog nezakonite odluke URŽ-a.
- Ko je kriv i ko će i kako odgovarati za štetu? Prema važećem zakonu, gotovo je sigurno da niko neće odgovarati. Međutim, izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona predviđaju da bi ovakvi slučajevi ubuduće trebali predstavljati krivično djelo.