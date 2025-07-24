OTIMAČINA JAVNOG NOVCA

Magazinović: Kako oštetiti državu za milion maraka bez posljedica

Ponovo je ukazao na ozbiljne probleme i korupciju u sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

Saša Magazinović. Facebook

M. Až.

24.7.2025

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović ponovo je danas ukazao na ozbiljne probleme i korupciju u sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Njegovu objavu na mreži X prenosimo u cijelosti:

Kako oštetiti državu za skoro milion maraka bez posljedica

- Firma A dobije posao za nabavku goriva za jedno javno preduzeće.

- Drugoplasirana firma B ulaže žalbu.

- Ured za razmatranje žalbi (URŽ) prihvata žalbu i eliminiše najboljeg ponuđača.

- Firma A potom podnosi tužbu Sudu Bosne i Hercegovine.

- Sud BiH presuđuje u korist firme A i konstatuje da je rješenje URŽ-a o eliminaciji bilo nezakonito.

- Firma A nakon toga pokreće postupak za naknadu štete.

- Sud donosi presudu prema kojoj država firmi A treba isplatiti oko 900.000 KM zbog nezakonite odluke URŽ-a.

- Ko je kriv i ko će i kako odgovarati za štetu? Prema važećem zakonu, gotovo je sigurno da niko neće odgovarati. Međutim, izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona predviđaju da bi ovakvi slučajevi ubuduće trebali predstavljati krivično djelo.

Zakone je usvojio Predstavnički dom. Čekamo da se izjasni Dom naroda. Toliko je nezakonitosti u procesu javnih nabavki da je to nevjerovatno - istakao je Magazinović.

Na kraju je poručio: "Krajnje je vrijeme da se zaustavi otimačina javnog novca! Pozivam Dom naroda da što je moguće prije razmatra i usvoji zakone kako bi stali u kraj trenutnoj mogućnosti da se za nezakonitosti u javnim nabavkama plaćaju novčane kazne kao za prekršaje u saobraćaju, bez mogućnosti krivične odgovornosti. A milioni nestaju...“

# SAŠA MAGAZINOVIĆ
# BIH
