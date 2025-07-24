Predstavnici Vlade Nigerije posjetili BPK Goražde

Predstavnici ministarstva odbrane Vlade Nigerije, ovih dana borave u Bosni i Hercegovini, a danas su posjetili i Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde.

Tokom sastanka s kantonalnim zvaničnicima razgovarano je o uspostavljanju saradnje u različitim oblastima. Posebno interesovanje izraženo je za namjensku industriju, proizvodnju stolarije, ali i saradnju u oblasti obrazovanja, sporta i poljoprivrede.

U saradnji s Vladom i privrednicima Nigerije, kantonalni premijer Edin Ćulov vidi veliku mogućnost za razvoj ovog područja.

- Nigerijci su zainteresovni prije svega za kupovinu proizvoda namjenske industrije. Zahvaljujući dobrim vezama, uspostavili smo saradnju sa državom Nigerijom, najvećom i najbogatijom državom Afrike. Na njihov poziv, u periodu od 22. do 26. prošlog mjeseca, boravio sam u Nigeriji, gdje sam obavio niz sastanaka. Tema razgovora bila je razvoj saradnje u oblasti izvoza, uvoza, razmjene znanja i tehnologije između naše dvije države. O svemu su bili upoznati i zvaničnici na najvišem nivou u Ministarstvu odbrane BiH - istakao je Ćulov.

Uzvratna posjeta

Dodao je da je rezultat te posjete upravo uzvratna posjeta delegacije iz Nigerije, čiji su članovi iskazali interes za kupovinu proizvoda namjenske industrije, ali i za saradnju u drugim oblastima.

- Zajedno obilazimo pogone namjenske industrije širom BiH i jučer smo posjetili kompaniju 'Pretis', planirana je i posjeta kompaniji 'Igman'. Lično sam posebno zainteresovan za razvoj i unapređenje naše namjenske industrije u Goraždu. Svjesni ste da zbog carinskih barijera, koje omogućavaju samo 30 posto marže, naša fabrika Pobjeda Tehnology Goražde (PTG) smanjuje proizvodnju, što je već dovelo do otpuštanja radnika. Cilj nam je da kroz konkretne ugovore i izvozne aranžmane osiguramo opstanak i razvoj ovih kapaciteta, ali i da revitaliziramo industrijsku zonu Vitkovići - naglasio je premijer BPK Goražde.

Obilazak kompanija

Predstavnici Vlade Nigerije danas su obišli i goraždanske kompanije namjenske industrije, ali i drugih oblasti.

- Kompanija koja egzistira u Kaduni, ona je zainteresovana da investira i ovdje i da naprave saradnju i ti ljudi su najviše zainteresovani za namjensku industriju, ovo je prvi korak – kazao je Alhassan Sule Baauzini, sekretar ministarstva odbrane Nigerije.

Više detalja o eventualnoj saradnji i plasmanu ovdašnjih proizvoda trebalo bi biti poznato tokom najavljene skorašnje posjete ministra odbrane Nigerije BPK Goražde.