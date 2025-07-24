Žestoko iz redova SDA: Trojka je čim je uz pomoć SNSD došla na vlast, uzvratila uslugu Dodiku i njegovom kumu

Stranka demokratske akcije (SDA) se oglasila putem saopćenja, te tom prilikom su se dotakli svih političkih aktuelnosti.

- Dok njeni zvaničnici javnost zamajavaju pričom o izbacivanju SNSD-ovih kadrova iz vlasti, jeftinim doskočicama o bagerima i metlama, Trojka ustvari pomaže Dodiku u ostvarivanju njegovih finansijskih interesa i izbjegavanju procesuiranja pred bh. pravosuđem - saopćeno je ovo večeras iz Stranke demokratske akcije (SDA), a povodom informacije da je Uprava za indirektno oporozivanje BiH prihvatila ponudu firme "Grand trade" Mileta Radišića od kojeg će za 99 miliona KM kupiti zgradu.

- Kadrovi Trojke su bili posrednici u izrugivanju pravnoj državi i Dodikovom dogovoru s pravosuđem, a danas je zahvaljujući njima konačno finaliziran i sumnjivi posao sa kupovinom zgrade za potrebe UIO u Banjoj Luci.

Konaković omogućio svojim glasanjem

Omogućavanjem kupovine zgrade od njegovog kuma, Trojka je nagradila Dodikovu politiku sa 100 miliona KM - saopćili su iz ove stranke.

Dodaju da je SDA, dok je bila dijelom vlasti, godinama sprečavala realizaciju sumnjivih poslova s kupovinom zgrade, koji imaju sva obilježja visoke korupcije i pogodovanja osobi bliskoj SNSD-u.

- Trojka je, čim je uz pomoć SNSD došla na vlast, uzvratila uslugu Dodiku i njegovom kumu. Zahvaljujući glasanju predsjednika NIP-a Elmedina Konakovića na sjednici Vijeća ministara omogućeno je da ovaj koruptivni posao bude realiziran, te da se za zgradu izdvoji dodatnih 30 miliona KM.

Upozorenja opozicije

Uradili su to unatoč svim upozorenjima opozicije iz FBiH, a posebno opozicije iz entiteta RS, te medija i nevladinih organizacija, i to u jeku Dodikovih žestokih napada na ustavni poredak BiH. Pri tome su, nastavljajući obmanjivati javnost, tvrdili da se "ne zna koja će zgrada biti kupljena", iako je to svima od samog početka bilo jasno", ističu iz SDA.

Iz SDA zahtijevaju od Tužilaštva BiH "da konačno pokrene utvrđivanje odgovornosti svih koji su učestvovali u očiglednom namještanju tendera za Dodikovog kuma".

- Alarmi u bh. pravosuđu su morali biti već odavno upaljeni, naročito nakon što je cijena zgrade povećana na 100 miliona, pri čemu se kvadratni metar parkinga plaća basnoslovnim iznosom od 5.800 KM - zaključuju iz SDA.