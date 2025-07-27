Herojski put u smrt: "Ja sam taj Avdo Palić kojeg tražite"

Danas se obilježava tačno 30 godina od pada Žepe i zarobljavanja pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), komandanta odbrane tog mjesta tokom agresije na BiH – heroja Avde Palića.

Palić je zarobljen 27. jula 1995. godine, nakon što se odazvao na pregovore sa vrhom Vojske Republike Srpske, koje je predvodio ratni zločinac Ratko Mladić. Svjesno je preuzeo rizik i žrtvovao se kako bi omogućio evakuaciju civila – žena, djece, starijih, bolesnih i ranjenih – iz opkoljene Žepe.

– Dobar dan. Ja sam taj Avdo kojeg tražite – rekao je Palić, uz osmijeh, ratnom zločincu Zdravku Tolimiru, u trenutku kada je krenuo na pregovore s Mladićem.

– Ne tražimo, nego hoćemo da razgovaramo – odgovorio mu je zbunjeni Tolimir, zatečen njegovom hrabrošću.

Zajedno s Palićem, tom prilikom su zarobljeni i Mehmed Hajrić te Amir Imamović, članovi ratnog Predsjedništva Žepe. Njihova tijela su kasnije identificirana i ukopana u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu.

Palić je 4. augusta prebačen u tajni vojni zatvor u Bijeljini, a 5. septembra 1995. godine odveden je s lokacije na kojoj je bio zatočen – po naređenju Glavnog štaba VRS – na navodnu razmjenu. Od tada mu se gubi svaki trag. Smatra se da je upravo tog dana ubijen, iako tačna lokacija nije nikad otkrivena.

Prema nalazima vještaka, na osnovu ekshumiranih ostataka, zaključeno je da je najvjerovatnije ubijen hicem u glavu, s leđa.