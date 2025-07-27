Herojski put u smrt: "Ja sam taj Avdo Palić kojeg tražite"

Danas se obilježava tačno 30 godina od pada Žepe i zarobljavanja pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), komandanta odbrane tog mjesta tokom agresije na BiH – heroja Avde Palića.
Palić je zarobljen 27. jula 1995. godine, nakon što se odazvao na pregovore sa vrhom Vojske Republike Srpske, koje je predvodio ratni zločinac Ratko Mladić. Svjesno je preuzeo rizik i žrtvovao se kako bi omogućio evakuaciju civila – žena, djece, starijih, bolesnih i ranjenih – iz opkoljene Žepe.
– Dobar dan. Ja sam taj Avdo kojeg tražite – rekao je Palić, uz osmijeh, ratnom zločincu Zdravku Tolimiru, u trenutku kada je krenuo na pregovore s Mladićem.
– Ne tražimo, nego hoćemo da razgovaramo – odgovorio mu je zbunjeni Tolimir, zatečen njegovom hrabrošću.
Zajedno s Palićem, tom prilikom su zarobljeni i Mehmed Hajrić te Amir Imamović, članovi ratnog Predsjedništva Žepe. Njihova tijela su kasnije identificirana i ukopana u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu.
Palić je 4. augusta prebačen u tajni vojni zatvor u Bijeljini, a 5. septembra 1995. godine odveden je s lokacije na kojoj je bio zatočen – po naređenju Glavnog štaba VRS – na navodnu razmjenu. Od tada mu se gubi svaki trag. Smatra se da je upravo tog dana ubijen, iako tačna lokacija nije nikad otkrivena.
Prema nalazima vještaka, na osnovu ekshumiranih ostataka, zaključeno je da je najvjerovatnije ubijen hicem u glavu, s leđa.
Posmrtni ostaci Avde Palića pronađeni su novembra 2001. godine u masovnoj grobnici u Vragolovima kod Rogatice, zajedno s ostacima još osam žrtava. Grobnicu je otkrio Jusuf Karahmet, povratnik koji se nekoliko mjeseci ranije vratio kući. Ekshumacija je izvršena 3. novembra iste godine. Pronađeno je devet kompletnih tijela, dok su dvije lobanje bile izdvojene nekoliko metara dalje.
Prva DNK analiza nije dala pouzdane rezultate – uzorak nije bio genetski dovoljno dobar, pa je poklapanje sa članovima porodice iznosilo samo 22 posto. Zbog toga je Palić 2002. godine ukopan kao NN osoba na mezarju u Visokom.
Nova DNK analiza provedena je u augustu 2009. godine. Ovaj put, identitet je potvrđen s preciznošću od 99,99 posto – dokazano je da se radi o ostacima Avde Palića.
Avdo Palić rođen je u selu Krivača kod Žepe. Tokom studija u Sarajevu upoznao je suprugu Esmu. Prije rata živjeli su u Vlasenici, gdje je Avdo radio kao nastavnik u srednjoj školi. Za Bajram 1992. godine otputovali su u Žepu u posjetu rodbini, ali se zbog početka rata nisu mogli vratiti. Ubrzo nakon toga, njegov otac Murat preminuo je od srčanog udara, tokom prisilnog protjerivanja iz Krivače prema Srebrenici.
Avdo ostaje u Žepi i organizira otpor nadmoćnijem neprijatelju. U naredne tri i po godine, borci Žepe pod njegovim vođstvom pružaju snažan otpor. Tokom rata, Avdo i Esma su se vjenčali, a dobili su i dvije kćerke – Semru i Nejru.
Zdravko Tolimir i Ratko Mladić kasnije su osuđeni na doživotne zatvorske kazne za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini.
Avdo Palić ostaje trajni simbol otpora, časti i ljudskosti u najmračnijim trenucima novije historije BiH.