Gradsko vijeće Grada Sarajeva održalo Prvu redovnu sjednicu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj Prvoj sjednici kojom je predsjedavao Alen Girt, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o radno pravnom statusu zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su, u nastavku zasjedanja, usvojili Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2025. godini, Izvještaj o provođenju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, po Konkursu za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za školsku 2024./2025. godinu i Izvještaj o provođenju Odluke za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima iz nastavnih predmeta/oblasti u prethodnoj 2023./2024. školskoj godini, iz Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Izvještaji i informacije

Usvojeni su i Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2024. godini, te Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve iz Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. - 30.06.2025. godine.

Na današnjoj sjednici nije usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2025. godine.

Primljene su k znanju Informacija o Dokumentu Okvirnog Budžeta (DOB) za period 2026.-2028. godina, Informacija o evidentiranju i mapiranju zatvorenih i regulisanih dijelova vodotoka II kategorije sa ulivnim građevinama na području grada Sarajeva i održavanju istih, Informacija o realizaciji Projekta izgradnje pješačkog mosta iz ulice Bihaćka, te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa.

Na prijedlog gradskog vijećnika Jasmina Ademovića, razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2024. godinu, Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2024. godinu, Informacije o radu i poslovanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva „Sarajevo” društvo sa ograničenom odgovornošću za period 01.01. 30.06.2025. godine, Izvještaja o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2024. godinu, te Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski Muzeji“ Sarajevo za 2024. godinu, nije uvršteno u dnevni red sjednice, te će se razmatati na septembarskoj sjednici, kako bi svi subjekti imali dovoljno vremena da ih u cjelini razmotre.

Inicijative i pitanja

Na današnjoj sjednici, upućeno je više vijećničkih pitanja i inicijativa.

Tako je, između ostalih, predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Girt, u funkciji gradskog vijećnika, podnio inicijativu da gradonačelnik, za narednu sjednicu, Gradskom vijeću podnese informaciju o nadležnostima Grada Sarajeva iz oblasti komunalnih djelatnosti, a s ciljem pripreme za učestvovanje organa Grada Sarajeva u procesu donošenja novog zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo, čiji postupak je pokrenut.

Gradsko vijeće je podržalo inicijativu gradskog vijećnika Vedada Deljkovića da se Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ proglasi Udruženjem od značaja za Grad Sarajevo, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.