Na Policijskoj akademiji FMUP-a započela obuka kadeta FUP-a za čin "mlađi inspektor"

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) započela je osnovna policijska obuka za kadete Federalne uprave policije, koji će se u narednom periodu obučavati za čin "mlađi inspektor".

Ovo je prva klasa kadeta za čin „mlađi inspektor“ koja se obučava po novom nastavnom planu i programu koji je direktno usmjeren na obuku kadeta iz oblasti isključivih nadležnosti Federalne uprave policije.

Kadeti Federalne uprave policije za čin "mlađi inspektor" između ostalog obučavat će se iz predmeta "Istraživanje visokotehnološkog kriminaliteta", "Istraživanje i dokazivanje krivičnih djela organizovanog kriminala", "Istraživanje i dokazivanje krivičnih djela međukantonalnog kriminala", "Istraživanje i dokazivanje krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga", "Terorizam i suzbijanje ekstremizma", "Policijsko pravo i profesionalni standardi", "Posebne istražne radnje i zaštita ljudskih prava" i tako dalje.

Direktor Policijske akademije FMUP-a, Ervin Mušinović, uputio je riječi dobrodošlice kadetima te izjavio:

- Tokom trajanja osnovne policijske obuke imat ćete priliku učiti od iskusnih predavača Policijske akademije FMUP-a i policijskih službenika Federalne uprave policije koji su svojom predanošću, poštenim i marljivim radom godinama unazad ostvarivali najbolje rezultate u Odjeljenju za borbu protiv međukantonalnog kriminala FUP-a, Odjeljenju za borbu protiv zloupotreba droga FUP-a, Odjeljenju za borbu protiv kompjuterskog kriminala FUP-a, Odjeljenju za borbu protiv terorizma FUP-a, Odjeljenju za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije FUP-a i tako dalje. Uvjeren sam kako ćete po okončanju osnovne policijske obuke definitivno biti najbolje obučena klasa kadeta Federalne uprave policije pošto smo stvorili sve preduvjete za provođenje kvalitetne, savremene i usklađene osnovne policijske obuke - rekao je direktor Mušinović.

Trenutno status kadeta Policijske akademije FMUP-a ima 792 lica, od čega se 513 nalazi na teorijskom dijelu osnovne policijske obuke, a 279 na praktičnom dijelu osnovne policijske obuke.