U Gradačcu ekshumirani nekompletni posmrtni ostaci

Na lokalitetu Donje Krečane u Gradačcu ekshumirani su nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve agresije na BiH.

Iz Instituta za nestale osobe BiH saopćeno je da su posmrtni ostaci pronađeni tokom izvođenja građevinskih radova pored ceste na području Donjih Krečana u Gradačcu.

Posmrtni ostaci su pronađeni u jami pored ceste, kao i ostaci odjeće žrtve, nakon čega je obaviještena lokalna policija i Institut za nestale osobe BiH.

- Ekshumacija je počela 8. jula, ali tom prilikom su uz tijelo uočena i neeksplodirana ubojna sredstva. Zbog toga se moralo najprije pristupiti deminiranju terena, te je ekshumacija nastavljena i okončana danas - rekla je portparolka Instituta Emza Fazlić.

Prema dosadašnjim informacijama iz Instituta za nestale osobe, moguće je da se radi o osobi ubijenoj 1992. godine.

Pronađeni posmrtni ostaci prebačeni su u Komemorativni centar u Tuzli, a uslijedila je kriminalističko-tehnička i sudsko-medicinska obrada te izuzimanje koštanih uzoraka s ciljem identifikacije žrtve uz pomoć DNK metode. Ekshumacijom je rukovodilo Tužilaštvo BiH.