Dom naroda FBiH usvojio zaključak: Smrt porodilje pokrenula lavinu!

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH jučer je jednoglasno usvojen Prijedlog zaključka Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta FBiH kojim se daje pravo porodiljama na prisustvo pratnje po vlastitom izboru tokom cijelog trajanja poroda.
Predstavnica Komisije za jednakopravnost spolova Aida Obuća podsjetila je da je Organizacija „Glas žene“ Bihać 24. maja Federalnom parlamentu uputila inicijativu čijim bi usvajanjem, kako su naveli iz te organizacije, doprinijeli sigurnijem porođaju u svim zdravstvenim ustanovama na nivou Federacije BiH.
Akušersko nasilje
Pojasnila je da je trenutno to pravo prepušteno volji pojedinačnih porodilišta, bez jedinstvenih procedura, što otvara prostor za diskriminaciju.
- Zbog čestih kršenja prava pacijentica i nehumanog tretmana, ukazano je na potrebu sistemske zaštite porodilja. Izolacija, uskraćivanje prava na pratnju i akušersko nasilje predstavljaju ozbiljan problem ljudskih prava. Prisustvo osobe od povjerenja dokazano smanjuje stres, trajanje poroda i potrebu za intervencijama, te poboljšava sigurnost i ishod poroda. Ove koristi potvrđene su brojnim studijama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i domaćih stručnih vodiča – kazala je Obuća.
Naglasila je da je Evropska komisija pozvala vlasti u BiH da zabrane akušersko nasilje i unaprijede uvjete u porodilištima.
- Pravo na pratnju doprinosi i borbi protiv korupcije, jer prisustvo treće osobe povećava transparentnost i odgovornost osoblja – poručila je Obuća.
Porođajni proces
Nejra Raković, program menadžerica „Glasa žene“, u izjavi za „Dnevni avaz“ kazala je da je to praktično prvi korak ka sistemskom rješenju i zaštiti osnovnih ljudskih prava žena u porođajnom procesu.
- Ministarstvu zdravstva, odnosno, Vladi Federacije BiH je naloženo da u roku od 90 dana na osnovu analize trenutnog stanja i zakonskog okvira predloži pravni propis kojim će se regulirati pravo na pratnju tokom cijelog trajanja porođaja u svim javnim porodilištima. Naravno, to nije rješenje, mi smo svjesni toga, ali jeste prvi značajniji korak. Međutim, moramo doći do konačnog rješenja, jer žene porodilje ne mogu više čekati. Mi, iz Organizacije „Glas žene“ koji smo pokrenuli ovu inicijativu zbog smrti Azre Bećirspahić i njene bebe Merjem, nećemo dozvoliti da se više događaju Azre i Merjem – poručila je Raković.
Stoga, pozivaju Ministarstvo zdravstva FBiH da što prije dostave prijedlog pravnog propisa da, kako je navela, konačno pravo na pratnju postane obavezan standard.
Posebna važnost
Prof. dr. sc. Vajdana Tomić, šefica Klinike za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar, naglašava da je psihološka podrška u svakoj našoj aktivnosti važna, a za sami porođaj je to od posebne važnosti.
- Za ženu je to posebno emocionalno i psihičko stanje tako da nije nužno da to bude partner. Jer, to može biti prijateljica, sestra, mama, neko čije prisustvo i podršku će u tim trenucima, zaista, pozitivno doživljavati. Iskustvo na koje se referiramo, a to je razvijenih zemalja svijeta, ali i rezultati brojnih istraživanja, dakle, što je znanstveno utemeljeno, su pokazala da prisustvo osobe pri porođaju, a najčešće je to partner, pozitivno djeluje i veći su izgledi i šanse da će porođaj završiti prirodno, vaginalno, nego carskim rezom, da je manji rizik za komplikacije – kazala je dr. Tomić za „Avaz“.
U svakom slučaju, navela je, prisustvo na pratnju tokom porođaja je poželjno i opravdano. U SKB praksu pratnje na porodu provode bez ikakvih ograničenja i, kako je navela dr. Tomić, potrebna je samo želja i volja.