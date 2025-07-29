Obilježena godišnjica pogibije sedam pripadnika Armije RBiH

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana općine Centar“- Mjesni odbor „Šip“, danas su se članovi porodica, ratni saborci te predstavnici kantonalnih i općinskih boračkih udruženja i Općine Centar polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe te minutom šutnje na dostojanstven način prisjetili sedam poginulih pripadnika Armije RBiH.

Na današnji dan ratne 1992. godine u Ulici Dejzina Bikića na Šipu između brojeva 12 i 14 poginuli su od agresorske granate koja je pala tokom smjene straže. Delegaciju Općine Centar činili su vijećnici Velija Katica, Jasmin Šljivo i Mehmed Muharemović, te šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Adis Adilović.

Na spomen-obilježju, koje je svojim komšijama podigao rahmetli Ramiz Bajić, uklesana su imena: Samir Babić, Dževad Čavčić, Aziz Grabovica, Hamdija Mešanović, Mustafa i Nail Osmanović, Radislav Rašević.