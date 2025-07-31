Kasumović: Budžet ZDK postao bankomat za SDA kadrove

Fuad Kasumović. Fena

Dž. R.

31.7.2025

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović na društvenim mrežama je javno kritizirao način na koji se troše budžetska sredstva Zeničko-dobojskog kantona. Poručio je da se kantonalni budžet sve otvorenije koristi kao „bankomat“ za politički privilegovane kadrove, prvenstveno iz SDA.

U objavi na svom zvaničnom Facebook profilu, Kasumović je upozorio da, dok mladi i obrazovani ljudi svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, javni novac sve češće završava u rukama onih koji su već „finansijski daleko iznad prosjeka“, i to pod okriljem tzv. naučnoistraživačkih projekata.

Kao primjer je naveo SDA vijećnika Faruka Hodžića, koji se prema imovinskom kartonu nalazi među najbogatijim javnim funkcionerima u Zenici, a kojem su, kako navodi Kasumović, ipak odobrena sredstva za školovanje.

- U zemlji u kojoj se decenijama gradi narativ patriotizma i borbe za narod, stvorene su strukture koje taj patriotizam koriste isključivo kao fasadu. U stvarnosti, riječ je o savršeno organizovanim mehanizmima privatnog interesa pod maskom javnog dobra - naveo je gradonačelnik.

Dodaje da su građani svjedoci kako politički podobni kadrovi, umjesto da vlastitim sredstvima doprinesu zajednici, bez ustručavanja koriste javna sredstva, čak i za naučne radove. Istovremeno, mnogi studenti školovanje finansiraju iz roditeljskih penzija ili minimalaca.

- Da postoji imalo moralne odgovornosti, ta sredstva bi bila usmjerena ka mladim i talentovanim ljudima koji znanje imaju, ali ne i pristup stranačkim mrežama. Nažalost, sistem je napravljen da nagrađuje lojalnost, a ne stručnost - poručio je Kasumović.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakve prakse više ne pokušavaju ni prikriti – „dešavaju se otvoreno, gotovo demonstrativno“. Građani, kako kaže, imaju puno pravo da se zapitaju šta se dešava s višemilionskim tenderima i javnim nabavkama ako se s novcem postupa tako neodgovorno i u simboličnim iznosima.

- Ovo nije ništa drugo nego moralni bankrot SDA elita koje patriotizam koriste za lično bogaćenje. A cijenu svega, kao i uvijek – plaća narod - zaključio je gradonačelnik.

