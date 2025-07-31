Kasumović: Budžet ZDK postao bankomat za SDA kadrove

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović na društvenim mrežama je javno kritizirao način na koji se troše budžetska sredstva Zeničko-dobojskog kantona. Poručio je da se kantonalni budžet sve otvorenije koristi kao „bankomat“ za politički privilegovane kadrove, prvenstveno iz SDA.

U objavi na svom zvaničnom Facebook profilu, Kasumović je upozorio da, dok mladi i obrazovani ljudi svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, javni novac sve češće završava u rukama onih koji su već „finansijski daleko iznad prosjeka“, i to pod okriljem tzv. naučnoistraživačkih projekata.

Kao primjer je naveo SDA vijećnika Faruka Hodžića, koji se prema imovinskom kartonu nalazi među najbogatijim javnim funkcionerima u Zenici, a kojem su, kako navodi Kasumović, ipak odobrena sredstva za školovanje.

- U zemlji u kojoj se decenijama gradi narativ patriotizma i borbe za narod, stvorene su strukture koje taj patriotizam koriste isključivo kao fasadu. U stvarnosti, riječ je o savršeno organizovanim mehanizmima privatnog interesa pod maskom javnog dobra - naveo je gradonačelnik.

Dodaje da su građani svjedoci kako politički podobni kadrovi, umjesto da vlastitim sredstvima doprinesu zajednici, bez ustručavanja koriste javna sredstva, čak i za naučne radove. Istovremeno, mnogi studenti školovanje finansiraju iz roditeljskih penzija ili minimalaca.

- Da postoji imalo moralne odgovornosti, ta sredstva bi bila usmjerena ka mladim i talentovanim ljudima koji znanje imaju, ali ne i pristup stranačkim mrežama. Nažalost, sistem je napravljen da nagrađuje lojalnost, a ne stručnost - poručio je Kasumović.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakve prakse više ne pokušavaju ni prikriti – „dešavaju se otvoreno, gotovo demonstrativno“. Građani, kako kaže, imaju puno pravo da se zapitaju šta se dešava s višemilionskim tenderima i javnim nabavkama ako se s novcem postupa tako neodgovorno i u simboličnim iznosima.

- Ovo nije ništa drugo nego moralni bankrot SDA elita koje patriotizam koriste za lično bogaćenje. A cijenu svega, kao i uvijek – plaća narod - zaključio je gradonačelnik.