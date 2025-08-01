Tadić: Presudom Dodiku su Šmitu čestitali godišnjicu boravka u BiH

Predsjednika RS Milorada Dodika progone zato što brani Dejtonski mirovni sporazum, Ustav BiH i Ustav RS, istakao je to za "Glas Srpske" pravnik Ognjen Tadić i savjetnik Dodika, reagirajući na to što je Sud BiH potvrdio prvostepenu presudu predsjedniku RS kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

- U tom smislu, sve što se već reklo za prvostepenu odluku može se reći i za drugostepenu. Nevjerovatno je da se Sud BiH stavio na stranu Kristijana Šmita i da primjenjuje Šmitove protivpravne odluke. Interesantno je još nešto - rekao je Tadić.

Podsjetio je da po Zakonu o krivičnom postupku BiH drugostepena odluka mogla je biti donesena negdje oko 11. jula.

- Donesena je danas kada Kristijan Šmit puni četiri godine svog boravka u BiH. Ne mogu se oteti utisku da mu je ovakvom odlukom Sud BiH htio čestitati tu godišnjicu – kazao je Tadić.