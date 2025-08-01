Zemaljski muzej BiH prihod od prodaje publikacije "Sarajevska hagada" donira za Palestinu

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine odlučio je da donira prihod od prodaje publikacije "Sarajevska hagada - historija i umjetnost", kao i prihod od karata za prostor u kome se čuva Sarajevska hagada, u svrhu pomoći Palestini.

- Na ovaj način Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine pruža podršku narodu Palestine koji trpi sistematičan, proračunat i hladnokrvan teror, direktno od strane države Izrael, i posredno od svih onih koji istu u njenim besramnim postupcima podržavaju i(li) opravdavaju - poručili su iz Zemaljskog muzeja BiH.

Dodali su da "u vremenu u kojem se ne možemo pravdati nedostatkom informacija, svako odvraćanje pogleda, svaka glumljena neutralnost pred svakodnevnim primjerima ubijanja, izgladnjivanja i prisilnog raseljavanja stotina hiljada civila, prvenstveno žena i djece, izraz je prihvatanja i saučesništva u genocidu kojem svi u realnom vremenu svjedočimo".

- Kao institucija koja se bavi zaštitom kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa dužni smo upozoriti da se u sjeni ove tragedije odvija i ciljano brisanje kulturnog i vjerskog identiteta prvenstveno muslimana i kršćana Palestine, putem rušenja, preuzimanja ili onemogućavanja korištenja vjerskih objekata i historijskih lokacija, jednako kao i zemljišta i kultiviranih površina, koje bi trebale biti zajedničke, univerzalne i zaštićene kao civilizacijsko naslijeđe - saopćeno je iz Zemaljskog muzeja BiH.