Delegat Nenad Vuković nakon Dodikovih izjava da je biran iz "kinder jajeta": Odavno sam kost u grlu Milorada Dodika

Nakon objavljivanja pravosnažne presude Suda BIH i konferencije za novinare Milorada Dodika, koji ga je spomenuo kao četvrtog delegata izabranog iz “kinder jajeta”, reagirao je delegat PDP-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković. Vuković navodi da je izabran glasovima 12 narodnih poslanika u NSRS iz PDP-a i Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

- Crpim legitimitet oko 100.000 glasača koji su glasali za ove dvije liste na izborima 2022. godine. Sve ostalo je Dodikovo jadikovanje i bijes, jer sam im oduzeo kontrolni paket na nivou BiH koji su držali 6 godina. Odavno sam kost u grlu Miloradu Dodiku jer je izgubio ključnog ‘četvrtog delegata’ što je za njega politički veoma bolno. On i njegovi sljedbenici treba da objasne javnosti kako su sa 28 narodnih poslanika, koliko je osvojio SNSD na izborima 2022. godine, što je dovoljno za dva delegata u Domu naroda PSBiH, isposlovali da imaju četiri delegata. Nevjerovatno, zar ne?! Ali odgovor je jednostavan. Dodik je političkom trgovinom i prevarama obezbjedio još toliko narodnih poslanika i uz otimanje jednog glasa nama, uz podršku Suda BiH, došao, privremeno, do četiri delegata, što mu je i obezbjedilo nastavak vladanja na nivou BiH – navodi Vuković.

Njegovim izborom nepravda je ispravljena, smatra Vuković, a zasluge pripisuje “našoj upornosti i sretnim okolnostima”.

- Kao u sportu, sreću trebate zaslužiti i u politici. Znam da je ovaj događaj bio okidač za promjenu političkih odnosa u BiH, ali nisam znao da je Dodik toliko opterećen da i danas, po meni potpuno suvišno, priča o tome. Rekao bih da se uopšte ne radujem presudi, deset puta sam rekao u javnosti da je ovaj proces političke prirode i da je bilo puno drugih predmeta zbog kojih je trebao odgovarati, kako pred pravosuđem Republike Srpske, tako i BiH. To je moj konzistentan stav, za razliku od Dodika koji se nekada radovao intervencionizmu OHR-a i govorio da je “visoki predstavnik iznad Ustava BiH” – kaže Vuković, koji očekuje da današnja presuda ima velike reperkusije na političke prilike.