Božović o presudi Dodiku: Pravo razočarenje tek slijedi, odgovornost je isključivo njegova

Funkcioner SDS-a Marinko Božović poručio je da je stav da predsjednik RS Milorad Dodik treba da sačeka presudu kao običan građanin bio ispravan, te je izrazio žaljenje što on i njegovi saradnici tu poruku nisu razumjeli.

- Umjesto odgovorne politike, svjedočili smo trgovini sa dijelom stranog faktora, predstavama za javnost, pokazivanju mišića, a zatim popuštanju i priznanju onoga što su sami ranije negirali. Pitanje je šta je sve bilo na stolu i koliko je toga izgubljeno – zapitao se Božović.

On je naveo da su ogromna sredstva potrošena na lobiranje, izgubljene unaprijed dogovorene arbitraže, prihvaćene nametnute obaveze plaćanja, sve uz sklapanje sumnjivih ugovora.

- Ovo nije trenutak za slavlje. Pravo razočarenje tek slijedi, kada i najodaniji pratioci ove politike počnu okretati leđa i tražiti izlaz. Pravi državnik bi znao kako da ujedini narod, ali Dodik to nije učinio. Odgovornost je isključivo njegova, a svi mi sada smo u ozbiljnoj krizi - zaključio je Božović.