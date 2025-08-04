Poznat kompletan program svečane akademije povodom 100 godina rođenja Alije Izetbegovića

Centralna svečanost povodom obilježavanja 100. godišnjice rođenja Alije Izetbegovića bit će održana 8. avgusta u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, u organizaciji Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Premijer tog kantona, Nezir Pivić, naglasio je da su se tokom šest mjeseci priprema trudili da istaknu važnost ideje kako intelektualno i političko naslijeđe Alije Izetbegovića s vremenom dobiva sve veći značaj.

Pivić smatra da Izetbegović nadilazi ulogu političara ili državnika i da već odavno pripada svjetskoj mislećoj tradiciji, što potvrđuje interes za njegova djela širom svijeta.

U okviru svečanosti, predviđeno je obraćanje bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, Stipe Mesića, koji je s Alijom Izetbegovićem imao odnos uzajamnog poštovanja i čije su političke poruke uvijek bile u duhu dobrosusjedskih odnosa.

Program će uključivati i dramske interpretacije iz djela Alije Izetbegovića, koje će izvoditi glumci Narodnog pozorišta Sarajevo: Izudin Bajrović, Mirza Mušija i Nusmir Muharemović. U muzičkom dijelu programa nastupiće solistica Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, sopranistica Adema Pljevljak-Krehić, uz klavirsku pratnju Maje Ačkar.

Bariton Ahmed Juhić nastupit će uz pratnju pijaniste Bartolomeja Stankovića, a tenor Kenan Hasić uz klavirsku podršku profesora Edina Turića. Učestvovat će i gudački orkestar Udruženja "AkustikUm" pod rukovodstvom maestre Tanise Cikotić.

Svečanosti će prisustvovati brojne zvanice iz političkog, društvenog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, kao i gosti iz regiona. Direktan prijenos svečanosti vršit će Radio-televizija Bosne i Hercegovine te Televizija Hayat. Program iz BNP-a Zenica vodiće Haruna Bandić.