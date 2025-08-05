Obavljena dženaza Almedini Muharemović u Malešićima: "Sada si na mjestu gdje te ništa ne boli"





U Gračanici je obavljena dženaza Almedini Muharemović, velikom borcu s opakom bolešću. Ova mlada i hrabra žena pamtit će se po svojoj snazi, dostojanstvu i tihoj istrajnosti s kojom je prolazila kroz najteže trenutke.

- Moja Almedina bila je jaka, ali je bolest bila jača i podmukla. Sada si na mjestu gdje te ništa ne boli i pazi nas sa neba, a mi te nikada nećemo zaboraviti i uvijek ćeš biti uz nas.

Ovom dirlivom porukom na FB se oglasio ožalošćeni suprug Almedine Himzo Muharemović, koji je učinio sve da svoj supruzi spasi život, ali je bolest bila neumoljiva. Teški oblik leukemije uzeo je mladi život na UKC u Tuzli.