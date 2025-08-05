Obavljena dženaza Almedini Muharemović u Malešićima: "Sada si na mjestu gdje te ništa ne boli"

U Gračanici je obavljena dženaza Almedini Muharemović, velikom borcu s opakom bolešću. Ova mlada i hrabra žena pamtit će se po svojoj snazi, dostojanstvu i tihoj istrajnosti s kojom je prolazila kroz najteže trenutke.
- Moja Almedina bila je jaka, ali je bolest bila jača i podmukla. Sada si na mjestu gdje te ništa ne boli i pazi nas sa neba, a mi te nikada nećemo zaboraviti i uvijek ćeš biti uz nas.
Ovom dirlivom porukom na FB se oglasio ožalošćeni suprug Almedine Himzo Muharemović, koji je učinio sve da svoj supruzi spasi život, ali je bolest bila neumoljiva. Teški oblik leukemije uzeo je mladi život na UKC u Tuzli.
Nakon što je pred porodičnom kućom, koju su sebi i svojoj djeci sagradili Himzo i Almedina, boreći se kroz život u skladnom braku, u sreći sa dvogodišnjom kćerkicom Asjom, obavljen vjerski dio, velikom broju prisutnih pristiglih sa svih strana, među kojima su bile i Himzine radne kolege iz firme „Sagra“, mjesni imam Mustafa ef. Šakušić, obratio se riječima:
- Ova dženaza nam treba biti pouka. Svaka duša će osjetiti smrt i vratiti se Allahu dž.š. Almedina je bila iskušana teškom bolešću na ovom dunjaluku. Molimo Allaha dž.š. da joj podari lijepi dženet, a porodici sabur. Mi smo u kući proučili Hatmu - rekao je ef. Šakušić.
Potom je tabut kojeg je nosio i suprug Himzo prevezen na udaljeno mezarje Kamenik, gdje je klanjana dženaza i obavljen ukop Almedine Muharemović. U porodici je ostala tuga, jer je mlada žena izgubila bitku za život, u 30. godini, kada je trebala živjeti. Istovremeno je obustavljena humanitarna akcija za liječene teško bolesne, a svima drage Almedine Muharemović.