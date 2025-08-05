VRHOVNI SUD FBIH

Damir Hadžić pravosnažno oslobođen optužbi: "Nije bilo dokaza za zloupotrebe kod dodjele zemljišta"

Oslobođeni su optužbi za zloupotrebu službenog položaja i nezakonitu isplatu više od milion konvertibilnih maraka iz općinskog budžeta

Damir Hadžić. BIRN

M. Až.

5.8.2025

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio Damira Hadžića, bivšeg načelnika sarajevske općine Novi Grad i nekadašnjeg visokog funkcionera SDP-a BiH, kao i Jasminu Horo i Jusufa Čauševića, službenike ove općine.

Sud je utvrdio da ne postoje dokazi koji bi potvrdili zloupotrebe prilikom dodjele zemljišta Esedu Radeljašu. Hadžić, Horo i Čaušević su, nakon devet godina postupka, oslobođeni optužbi za zloupotrebu službenog položaja i nezakonitu isplatu više od milion konvertibilnih maraka iz općinskog budžeta za zemljište koje je Radeljaš 2006. godine kupio za svega 51.340 KM.

Jasmina Horo je dodatno bila optužena i za pranje novca, jer je, prema navodima optužnice, na svoj bankovni račun uplatila 25.000 eura za koje se tvrdilo da potiču od Radeljaša. I po toj tački optužbe je oslobođena.

Postupak protiv Eseda Radeljaša ranije je obustavljen zbog njegove smrti.

