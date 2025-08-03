VRHOVNI SUD FBIH

Potvrđena prvostepena presuda ubici doktorica: Armin Berberović će provesti 20 godina iza rešetaka

U trenutku nesreće upravljao je vozilom bez položenog vozačkog ispita, a bio je pod utjecajem alkohola i droge – amfetamina

Armin Berberović. Avaz

S. S.

3.8.2025

Vrhovni sud FBiH odbio je žalbu odbrane Armina Berberovića na presudu kojom se on osuđuje na 20 godina zatvora za ubistvo doktorica Alme Suljić i Azre Spahić.

To znači da je potvrđena prvostepena presuda, gdje se navodi da je Berberović u maju 2023. godine bezobrzinom vožnjom usmrtio doktorice.

U trenutku nesreće upravljao je vozilom bez položenog vozačkog ispita, a bio je pod utjecajem alkohola i droge – amfetamina.

Vrhovni sud je presudu donio 20. juna ove godine, ali ona još nije zvanično objavljena. Sud je odbacio sve prigovore Berberovića i njegovog advokata, navodeći da su tvrdnje o povredi odredbi Krivičnog zakona Federacije BiH neosnovane i da je prvostepeni sud pravilno ocijenio sve dokaze.

Prvostepena presuda donesena je u decembru prošle godine pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Tada je utvrđeno da je Berberović vozio brzinom od 76,3 kilometra na sat u zoni gdje je dozvoljeno 50, te da bi, da se pridržavao ograničenja, mogao pravovremeno zakočiti i izbjeći tragediju, a Vrhovni sud je to potvrdio.

