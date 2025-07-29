Video / Adi Balijagiću izrečena godina zatvora, odbrana najavila žalbu

Tročlano Vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH danas je izreklo presudu kojom je Ado Balijagić proglašen krivim za podstrekavanje Eldana Žigovića na ubistvo Adnana Maglića. Vijeće koje je, kako je rekao predsjedavajući Vijeća sudija Dragan Čorlija, dalo vjeru Eldanu Žigoviću i njegovom bratu Mirsadu Žigoviću, te je Adi Balijagiću izreklo godinu zatvora.

U kaznu je uračunato vrijeme koje je Ado Balijagić proveo u pritvoru od 15. 09. 2015. do 17. 11. 2018 godine. Tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe na presudu i to u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude. Balijagić se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka.

Kratko obrazloženje

Sudija Čorlija pročitao je izreku presude u kojoj se navodi da je Ado Balijagić 13. juna 2015. godine putem telefona sa Mirsadom Žigovićem i Eldanom Žigovićem dogovorio sastanak u Sarajevu, te da su se kasnije našli u i ispred kafea “Boss”. Navedeno je sve ono što su Žigovići navodili i da je Ado Balijagić ponudio 5.000 KM da se puca Adnanu Magliću u leđa, zadnjicu i nogu te da će Ado nabaviti Eldanu pištolj. Prihvaćena je i teza da je Ado Balijagić rekao Eldanu da ubije Maglića ako se bude opirao. Na kraju je ipak istaknuto da izvršenje krivičnog djela ubistva Adnana Maglića nije ni pokušano.

Nakon što je pročitao izreku presude, sudija Čorlija je dao kratko obrazloženje:

- Sud je poklonio vjeru Eldanu Žigoviću i Mirsadu Žigoviću, ocijenio je da su njihovi iskazi uvjerljivi i da su u bitnom u međusobnoj saglasnosti. Sud je imao u vidu ukazane razlike vezane za ove iskaze, te njihovu suprotnost sa dokazima odbrane, ocjenu svih dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, te je ovaj sud je zaključio da je dokazano izvršenje krivičnog djela na štetu Adnana Maglića. Optuženi je za to krivično djelo oglađen krivim o izrečena mu je kazna zatvora koja je maksimalno ublažena, u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Optuženi se obavezuje da naknadi troškove sudskog postupka. Detaljni razlozi će biti dati u pismenoj izreci presude. Dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od momenta prijema otpravka presude - naveo je Čorlija.

Koristeći svoje pravo, izricanju presude nije prisustvovao Ado Balijagić, a umjesto tužioca Dragana Stupara, bio je prisutan drugi tužilac.

Na strani odbrane, izricanju presude prisustvovao je jedan od branilaca, advokat Mirnes Ajanović.

Sumrak pravosuđa

Ajanović je nakon presude komentirao današnju presudu, te najavio da će odbrana podnijeti žalbu.

- Neću danas istaći da imamo sumrak pravosuđa. Sud je sudio. Ostavit ću javnosti da sudi pa i sud. Sud je danas rekao da je dao povjerenje dvojici svjedoka i da su njihovi iskazi podudarni. O čemu se radi. Jedan je svjedok teški kriminalac, povratnik, bacao je bombe po Sarajevu, ugrožavao je bezbjednost svih građana, narkoman, osuđivano lice. On je to što je on rekao da je radio Ado Balijagić rekao drugom licu i to lice je potvrdilo iskaz ovog lica. A i to drugo lice, psihički bolesnik po nalazima sudskih vještaka, teški psihički bolesnik, narkoman, višestruki povratnik. Dakle imamo dva teška kriminalca koji terorišu građane Sarajeva i sud vjeruje njima na osnovu njihovog iskaza, bez jednog materijalnog dokaza - naveo je na početku Ajanović i dodao:

- Pored svih dokaza o kontradiktornosti njihovih iskaza mijenjali su iskaze, suprotni sami sebi, jedni drugima. Sud je osudio Adu minimalnom kaznom zatvora. Šta znači ovo za sud i javnost. Dakle, danas svako može angažovati bilo kojeg psihičkog bolesnika, narkomana, višestrukog povratnika u krivičnim djelima kojima je sasvim svejedno šta će reći, da kažu vama koji gledate, vi ste kao advokat, sudija, tužilac, policajac, novinar rekli da treba da ubije nju. To nije ni pokušaj i vas treba zatvoriti, uhapsiti, oduzeti vam prava, držati vas u pritvoru dvije godine i dva mjeseca i na kraju nek sud vjeruje njima. Policija im nije vjerovala. Sud vjeruje. Zato sam rekao da je sumrak pravosuđa, zašto, zato što sam i ja poznat kao neko ko se ne boji vlasti, bilo koga od bilo koje strane, ni fizički ni psihički ni politički, ni pravno, ali danas-sutra neko može za mene isto tako reći. Jedan kriminalac, nekome je ispričao, ovaj drugi to potvrdi i završite u pritvoru.

Odmazda prema Faruku Balijagiću

- Da vas uhapse, je li to pravda, nije. Imaju pravo da se ljute, neka misle šta hoće. Nije pravedno, protupravno je, kršenje prava, demokratije, svega što danas možemo reći. Svi novinari, policajci, sudije, tužioci koji se usude suditi kriminalcima, političkoj mafiji, gdje se to na kraju rezultiralo time da je Ado samo žrtva svog oca koji je tražio da se procesuiraju oni koji su na vlasti. Odmazda prema Faruku Balijagiću je bila odmazda prema Adi, koratelna šteta. Neka Faruk dobro zapamti i ubuduće svi ostali koji se usude prozivati vlast, kako će proći. Na ovo imamo pravo žalbe i vidjet ćemo šta će uraditi Sudsko vijeće.

- Žalba će biti napravljena, a u međuvremenu da li reći nek nam je Bog na pomoći, njima. Oni su sami sebe osudili, sami stvaraju sudsku praksu da svaki sudija sutra može na isti način, po sudskoj praksi, kakva je danas donesene, biti pritvoren, oduzeta mu sva prava, pravo da radi, pravo na porodicu, pravo na slobodu, držan u pritvoru i onda još dodatno ponižen i još osuđen jer se vjeruje kriminalcima, višestrukim povratnicima, narkomanima i duševnim bolesnicima. Ovo nas mora samo ohrabriti da tražimo reformu pravisuđa i odgovornost onih koji donose odluke koje su moguće politički motivisane – naveo je advokat Mirnes Ajanović.

