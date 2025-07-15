Detalji s ročišta: Saslušan tužilac Mladen Vukojičić koji je potvrdio nelogičnosti u prijavi Eldana Žigovića

Pred Vijećem Vrhovnog suda Federacije BiH danas je nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Ade Balijagića. Saslušan je bivši kantonalni, a sadašnji državni tužilac Mladen Vukojičić, te je federalni tužilac Dragan Stupar iznio završnu riječ.

Državni tužilac Mladen Vukojičić koji je saslušan na prijedlog odbrane, potvrdio je da kratko postupao u ovom predmetu i bio prisustan prilikom prilikom saslušanja svjedoka tužilaštva Eldana Žigovića 25. juna 2015. godine.

Vukojičić je potvrdio da on nije bio dežurni tužitelj, već da je bio raspoređen, a da je nakon mjesec i po, predmet poslije njega preuzela tužiteljica Tužilaštva KS Ivana Petković.

Odgovarao na pitanja odbrane

Vukojičić je kazao da on ne zna šta se noć prije dešavalo i da li su Žigovića salušavali Amer Selak i Suljo Klino koji su bili prisutni i prilikom saslušanja kojem je on prisutvovao.

Na pitanje Petka Budiše, jednog od branioca iz tima advokata Ade Balijagića, Vukojičić je potvrdio da su Selak i Klino došli u Tužilaštvo, a saslušanje je izvršeno u policiji.

- Žigović je na glavnim pretresima kada je svjedočio tvrdio da je govorio o nekom pištolju, bili vi da je on vama rekao na zapisnik da je navodno od Faruka Balijagića dobio pištolj, to izostavili - pitao je Budiša.

- To je bitna činjenica koju ne bih nikako izostavio - odgovorio je Vukojičić.

Budiša je citirao izjavu Žigovića da mu je naređeno da stavi kapu da ga niko ne bi prepoznao, te je upitao da li mu je to izgledalo čudno s obzirom da je bio ljetnji period. Vukojičić je potvrdio da je to djelimično čudno.

Na dalje konstatacije da Žigović u kasnijim kontaktima ne navodi da je stavljao kapu, dok u prvom navodi da mu je rečeno da se maskira, te da je Žigović sam predložio da se sastanu u kafiću “Boss”, na javnom i frekventnom mjestu Vukojičić je kazao:

- Bilo je u iskazu određenih nelogičnosti i tako se moralo reagovati, bilo je nelogičnosti.

Žigović govori, naveo je advokat Budiša, da je njegov branjenik pitao šta je s njegovim suđenjem, misleći na razbojništvo koje počinjeno na benzinskoj pumpi Vogošća, te zapitao Vukojićića je li mu bilo poznato o kakvom se to licu radilo.

Čudne bombe

- U samom momentu zaprimanja, nisam znao o kome se radi , ali sam izvršio provjere da li je on kredibilan svjedok s obzirom na navode koje je iznosio u svom iskazu. Operativnim putem sam izvršio provjere, gdje sam došao do saznanja da se radilo, policijskim riječnikom rečeno, o kriminogenom licu - rekao je Vukojičić.

Žigović je rekao, naveo je Budiša, da su mu pokazane dvije zelene bombe s crvenim osiguračem, te upitao tužioca Vukojičića da li se u svojoj karijeri susreo s bombama sa crvenim osiguračem i je li ikada uočio da postoje bombe s crvenim osiguračem.

- Pa nisam, u policijskoj karijeri sam oduzeo puno bombi, nisam - kazao je Vukojičić.

Na pitanje je li mu bilo logično, imajući karakteristike ličnosti Eldana Žigovića da mu se navodno nudi 50.000 eura i da takvo lice ne bi uzelo taj novac.

- Govorio sam već da je bilo određenih nelogičnosti u iskazu ali svi bismo voljeli da kao tužioci imamo idealne dokaze na samom početku - kazao je Vukojičić.

Završna riječ tužioca

Nakon saslušanja tužioca Vukojičića predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je završen dokazni postupak nakon čega je federalni tužilac Dragan Stupar pročitao svoju obimnu završnu riječ.

Tužilac Stupar je veoma brzo i tiho čitao završnu riječ te se nije moglo sve čuti o čemu je govorio, a na šta ga je upozorio predsjedavajući Vijeća. Na to je ukazala i odbrana zamolivši da im se dostavi završna riječ tužioca.

Tužilac Stupar je na početku predložio da se utvrđena bitna povreda postupka otkloni navođenjem dijela iskaza Nebojše Glavaša sa zapisnika o saslušanju pred Kantonalnim sudom u Sarajevu 2019. godine. Stupar je naveo da je Glavaš izjavio da ga je otac optuženog nekoliko dana prije hapšenja nazvao 12 puta.

Stupar je pominjao iskaze Eldana Žigovića za kojeg je potvrdio da je odgovarao za ozbiljna krivična djela, ali ne i za ubistvo, te da nije bio ubica.

- Lako se slikati s pištoljem, ali sasvim je nešto drugo počiniti krivično djelo - kazao je tužilac Stupar.

Pominjao je izjavu u Mirsada Žigovića i drugih svjedoka optužbe, a navodio je i svjedoke i dokaze odbrane koje smatra irelevantnim.

Stupar je naveo da niko nije ubijen, ali da je trebao biti ubijen, te da se radilo o hitnom postupku jer je zadatak policije i da sprečava krivična djela. Naveo ja da Amer Selak i Suljo Klino u ovom predmetu nisu odgovarali za neprofesionalan rad.

Tužilac Stupar je kazao da smatra dokazanim navode iz optužnice, te predložio da se optuženi proglasi krivim i kazni po zakonu.

Na narednom pretresu zakazanom za 22. juli branioci i optuženi će iznijeti završne riječi.