Detalji s ročišta: Odbrana traži oslobađajuću presudu za Adu Balijagića

Jedinstven stav odbrane je da je jedina moguća presuda u ovom predmetu da se Ado Balijagić oslobodi od optužbi.

Pred Vijećem Vrhovnog suda Federacije BiH danas je završeno suđenje Adi Balijagića, a nakon što su odbrana i optuženi iznijeli završne riječi.

Prema navodima iz optužnice Ado Balijagić se tereti da je 13. 6. 2015. navodno podstrekavao Eldana Žigovića da ubije Adnana Maglića, ali da to nije pokušano iz razloga što je Faruk Balijagić saznao da je pod posebnim istražnim radnjama.

Više sati analizirao dokaze

U svojoj zaista obimnoj završnoj riječi glavni branilac Ade Balijagića, advokat Petko Budiša je više sati analizirao dokaze i završnu riječ federalnog tužioca.

- Smatram da Vijeće ima priliku da nakon svih provedenih dokaza donese jednu pravo prihvatljivu odluku. Ukolko je bilo problem a smatram da smo u ovom postupku sve nedoumice razriješili i u pogledu činjenica i dokaza i u pogledu krivičnog djela za koje, smatram nema odgovornosti mog branjenika. Naim ja smatrama da su dokazi apsolutno oslobađajući i koji su potpuno potkopali i urušili dokaze Tužilaštva i potpuno ih anulisali. Svaki drugi zaključak vodio bi subjektivnosti, a obaveza suda i tužilaštva je da objektivno i nepristrasno analizira činjenice i dokaze i da se odluka zasniva bez ikakvih emocija i predrasuda i bez ikakvih nejasnoća. Također je obaveza suda, da primjenjuje načelo in dubio pro reo- naveo je na početku advokat Petko Budiša.

On je napomenuo da je u ovom predmetu jedina moguća presuda oslobađajuća, te da ništa nije dokazano i da nema krivičnog djela.

Kada je u pitanju krunski svjedok u ovom predmetu Eldan Žigović , Budiša je detaljnom analizom utvrdio da je riječ o potpuno nekredibilnom svjedoku koji za potrebe optužbe mijenja i dopunjuje svoje iskaze. Naveo je da je Žigović sam za sebe rekao da je osuđivan za oružje i da je uživalac narkotičkih sredstava. Branilac je navao i prošlost Žigovića koji baca bombe, vrši razbojništvo i puca na policiju. Budiša je naveo da konzument droge ne može biti siguran i pouzdan svjedok , da je riječ o manipulativnim osobama, te da se njihovim iskazima ne može povjerovati .

Napomenuo je, branilac Budiša , da je i tužilac Mladen Vukojičić istakao da je u iskazu Žigovića bilo nelogičnosti.

Branilac Budiša je naveo da je Vijeće u većem dijelu eliminisalo dijelove iskaza Nebojše Glavaša jer je utvrđeno da nisu tačni, a riječ je kako je naveo Budiša o “narkomanu i duševnom bolesniku”.

Branilac je analizirao i iskaze svjedoka odbrane za koje je utvrdio da je riječ o dobrim i poštenim osobama za razliku od svjedoka optužbe. Istako je da su Mirsad i Eldar Žigović, Adnan Maglić i Admir Arnautović teški izvršioci krivičnih djela koji nasrću na moral i nanose ogromnun štetu građanima Sarajeva.

Budiša je naveo da je ovaj sud već donio tri oslobađajuće odluke na osnovu istih dokaza, te da je nemoguće da se Adu Balijagića osudi na fonu istih krivičnih djela. Naveo je da dokazi tužilaštva nisu kredibilni i da se na njima ne može graditi odgovornost Ade Balijagića.

Belma Džuho-Balijagić

Belma Džuho- Balijagić je na početku kazala da ostaje kod ranije završne riječi.

- Ostajem kod ranije završne riječi pogotovo u dijelu u kojem sam govorila o povezanosti Admira Kadića, Amera Selaka, Admira Arnautovića, Minke Arnautović, Eldana Žigovića, Mirsada Žigovića i Nebojše Glavaša . U odnosu na činjenični opis sadašnje optužnice , odbrana ističe da ne postoji niti jedan jedini dokaz objektivne, pa ni subjektivne prirode iz kojeg je proizašao navod tužiteljstva da je Ado Balijagić pozvao Mirsada Žigovića. Saslušanjem svjedoka Mirsada Žigovića na glavnom pretresu isti se nije mogao odrediti da li je njegov brat Eldan pozvao Adu ili je Ado pozvao Eldana. Svjedok Eldan Žigović se na glavnom pretresu također nije mogao detaljno odrediti u pogledu ko je koga pozvao dok iz njegovih istražnih iskaza datih MUP-u KS 25. 06. 2015. godine, jasno proizilazi da je Ado Balijagić nazvao Eldana, a ne Mirsada, kako to optužba navodi. Ne postoje dokazi koji bi i nakon 10 godina suđenja potkrijepili ovaj navod optužbe-navela je na početku završne riječi advokatica Belma Džuho- Balijagić.

Advokatica je navela da svjedokinja Alenka Pejić potvrđuje da je za 13. 6. 2015. navela povod sastanka, posvjedočivši da su u prisustvu Ade, Fevzija i Kristine pokupili Eldana i da su zajedno otišli u kafić “Boss”, da je Eldan govorio o svojim problemima da ga Faruk treba braniti na sudu.

Eldan slično opisuje, da nije bilo Mirsada i da su otišli u kafiću, Eldan ne pominje da se izlazilo iz kafića “Boss” niti da je došao neko treći niti to svjedokinja Alenka Pejić navodi .

- Ta dva iskaza su podudarna. On taj dan opisuje različito da je Balijagić došao s Mercedesom , a da su Passatom otišli u Tuzlu. Kroz dugogodišnje trajanje ovog postupka , van razumnje sumnje je utvrđeno da je Ado Balijagić tog dana upravljao s vozilom Passat, a ne Mercedes, kako je to Eldan tvrdio u prva dva iskaza, a potom je kasnije Mirsad Žigović ubačen u čitavu priču samo da bi potkrijepio iskaz svog nekredibilnog brata- kazala je advokatica.

Belma Džuho- Balijagić je navela da je sud poklonio Bilalu Muratoviću i Bakiru Hećimoviću vjeru, a Alenkina izjava je potkrijepljena njihovoim izjavama.

- Časni sude neprihvatljiva je teza da svjedokinja Alenka Pejić svjedoči u korist Ade Balijagića jer je ona kao moja i njegova prijateljica, a da vjerujemo Mirsadu Žigoviću koji je rođeni brat Eldanu Žigoviću, znači on će kao istinu govoriti , a Alenka ima razloga da laže. Časni sude Alenkin iskaz je prije svega potkrijepljen materijalnim dokazima. Prvo oko motiva dolaska, pa potom dokazima subjektivne prirode, svjedočenjem Bilala Muratovića i Bakira Hećimovića . Njen iskaz je provjerljiv na pet načina od toga su i materijalni dokazi koji se ne mogu krivotvoriti. Mirsad Žigović je doslovno slagao da je i on navodno podrstrekavan na izvršenju krivičnog djela kako bi dodatno ojačao tezu optužnice- kazala je Džuho- Balijagić.

Žigović tvrdi da je bio na kokainu kad ga je ispitivala. Objasnila je da je veoma diskutabilna perceptivna moć svjedoka koji je pod opojnim sredstvima. Dakle on ne negira da koristi opojna srtedsva, samo je negirao vrstu šta je koristio. Jednom je kazao da su roze tablete, a drugi put da je popio leksilijum

Balijagić- Džuho navodi da je prilikom saslušanja Amer Selak Amer govorio o privatnoj vezi s tužiteljicom Ivanom Petković, te da je Selak “hladno naveo da nije radila na ovom predmetu”. Navela je da je tužilac Mladen Vukojičić posvjedočio da je Petković preuzela istragu u ovom predmetu.

- Njihovu kriminalnu organizaciju otkrio je Sky, a ova odbrana je to otkrila ranije. Sve je bilo u privatnom aranžmanu Amera Selaka u Sulje Kline- kazala je advokatica.

Navela je da je u upravi Kantonalnog suda tada bila Dalida Burzić koju je Faruk Balijagić prozivao. Također je kazala da Tužilaštvo nije provelo nijedan dokaz da je Faruk Balijagić saznao za provođenje posebnih istražnih radnji. Navela je da su svi svjedoci potvrdili da Faruk Balijagić nije zatupao Adnana Maglića i da nije imao nikakav kontakt s njim.

Ado Balijagić

Ado Balijagić je svoju završnu riječ predao Vijeću te se kratko obratio:

-Zamislite da sljedeći utorak dođe Eldan Žigović u Bosnu i POSKOK-u prijavi da je dao 100.000 eura preko N.N. lica da se meni ukine oslobađajuća presuda. Da li treba ovom licu vjeravoti i da se oni koji su ukinuli oslobađajuću presudu zabave o jadu 10 godina. Je li treba takvom licu vjerovati. Da dođe, pojavi se i prijavi. Da se povjeruje da je dao 100.00 eura onom koji je ukidao presudu. Treba li takvom čovjeku vjerovati, a kad je meni i Faruku Balijagiću da se odrubi glava onda treba vjerovati. Devet puta je nama bacana bomba i eksplozivna naprava. Pokušali su me ubiti na težak i svirep način i niko nije poduzeo nijednu mjeru da nas zaštiti. I šta se dešava, ne uspijeva to , a hajmo na ovaj način da ih odstrijelimo. Mene su mislili u pritvoru da završim, a Faruka isto tako u pritvoru- kazao je Balijagić.

Mirnes Ajanović

Advokat Petko Budiša pročitao je kratki sažetak završne riječi advokata Mirnesa Ajanovića koja sadrži 120 stranica, a koja će biti iskorištene za njegovu doktorsku disertaciju.

- Ovaj predmet više nije samo krivični spis , on je postao simbol nepravde i upotorenja svakom građaninu ove zemlje šta se može desiti kad se pravo zanemari , a sud koristi kao sredstvo pritiska . Zašto. Jer ako dva narkomana, već osuđena lica, mogu postati temelj optužnice koja rezultira pritvorom i prijeti zatvorom i uništenjem života u postupku koji traje preko jedne decenije, onda niko u ovoj zemlji nije siguran. Činjenično stanje, nema materijalnih dokaza, nema motiva , nema fizičke radnje i jedini “dokaz” dolazi od osobe čiji je životni i krivični put u svakoj pravnoj državi isključuje vjerodostojnost. Upravo zato ova završna riječ sa podneskom završne riječi od 120 stranica, podijeljeno na 20 tačaka, neće ostati samo dio ovoga suda. Bit će objavljena kao naučna publikacija da ostane za službenike prava, advokate, sudije , tužioce i novainare i za svakog ko se pita kada pravda poklekne i kako izgleda kada je sud dužan da je ispravi.

-Jer ako ovo vijeće ne prekine nepravdu koja traje deceniju , to nije samo pravosudna greška, to je pravna i moralna poruka da u ovoj zemlji nije potreban dokaz da vam uništi život, dovoljan je razlog da ste se nekom zamjerili, a to više nije pravo- naveo je Ajanović koji zbog drugih preuzetih obaveza nije bio u mogućnosti da dođe na današnje ročište.

Vrhovni sud FBiH je za 29. juli zakazao ročište na kojem će biti izrečena presuda Adi Balijagiću.

