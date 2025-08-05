ŠEF KLUBA POSLANIKA SDS-A

Bodiroga: Vladu nacionalnog jedinstva možemo praviti samo bez SNSD-a

Klub poslanika SDS-a je jednoglasno zauzeo stav, poručio je Bodiroga

Ognjen Bodiroga. Fena

FENA

5.8.2025

Šef Kluba poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga je povodom poziva aktuelne vlasti u RS za formiranje tzv. vlade nacionalnog jedinstva poručio da Klub poslanika SDS-a neće učestvovati u toj inicijativi.

- Klub poslanika SDS-a je jednoglasno zauzeo stav da neće da bude dio vlasti koju predvodi SNSD. Mi ne želimo da budemo paravan za prikrivanje katastrofalnih rezultata njihove dugogodišnje vladavine koja je dovela do urušavanja institucija RS, namještenih konkursa, legalizacije kriminala i korupcije, nezapamćenog iseljavanja građana i organizovane pljačke svih javnih preduzeća, fondova i prirodnih resursa - kaže Bodiroga.

On je dodao da se Vlada nacionalnog jedinstva može praviti samo bez SNSD-a koji je godinama vodio politiku zasnovanu na kupovini, ucjenama i podjeli srpskog naroda, saopćeno je iz SDS-a. 

# SNSD
# SDS
# VLADA RS
# OGNJEN BODIROGA
