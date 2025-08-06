CIK BiH danas oduzima mandat Miloradu Dodiku

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici bi, u skladu s Izbornim zakonom BiH, a nakon pravosnažne presude Suda BiH, trebala oduzeti mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Zakonske procedure

Na dnevnom redu sjednice, koja počinje u 10 sati, jeste tačka - ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata, a osim u slučaju predsjednika RS, CIK će donijeti i odluku vezanu za Skupštinu Zvornika, a potom se baviti prijedlozima rješenja u predmetima iz Gradske izborne komisije Livno, te općinskih izbornih komisija Jezero i Maglaj.

Iz CIK-a je ranije saopćeno da je jedna od njenih redovnih aktivnosti pokretanje postupka utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima, te da u skladu sa zakonskim procedurama postupa i u slučaju Milorada Dodika. S druge strane, Dodikov advokat Goran Bubić najavio je upućivanje zahtjeva za privremenom mjerom, kojom bi se izvršenje presude zaustavilo.

Inače, iz CIK-a su jučer prijavili pritiske člana SNSD-a Nedeljka Eleka, nakon što je na svom zvaničnom X profilu napisao: “Proglasiti Vanju u Istočnom Sarajevu i Kalabu u Banjoj Luci personama non grata. Zakazati demonstracije ispod prozora. Zapamtite ova lica, srećemo ih”. On je objavio i fotografije dva člana CIK-a, a za Detektor je izjavio da je imao namjeru vršiti pritisak na CIK i da je to uradio svjesno.

Zvani “ekselencija”

- To je javni prostor. Ja sam samo dao prijedlog da ih podsjetimo da su izabrani ispred RS i da moraju štititi. A ako budu glasali za ukidanje mandata predsjedniku RS, treba ih proglasiti nepoželjnim osobama - kazao je Elek zvani “ekselencija”.

Hadžiabdić: Stavljanje mete na čelo CIK-a

Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić je kazala da neće dozvoliti pozivanje na linč njihovih članova i da traže zaštitu institucionalnim koracima.

- Zbog takvih navoda, mi obavještavamo Direkciju za koordinaciju dopisom i prijavom jer je to stavljanje mete na čelo članovima CIK-a, to smo upravo jutros uradili - kazala je Hadžiabdić za Detektor.