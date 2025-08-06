NAČELNIK ISTOČNE ILIDŽE

Božović: Uoči sjednice CIK-a poručio da se treba ograditi od onih koji su se doveli u ovo stanje

Zašto konačno ne priznaju da su lične i stranačke interese stavili ispred interesa Republike Srpske, pitao je

Marinko Božović. Facebook

Dž. R.

6.8.2025

Marinko Božović (SDS), načelnik općine Istočna Ilidža, poslao je poruku uoči današnje sjednice Centralne izborne komisije (CIK) na kojoj će biti oduzet mandat Miloradu Dodiku.

Upitao je zbog čega vlast u entitetu Republika Srpska (RS) nije pravila procjenu da se može doći u ovu situaciju.

- Šta su sve ugrozili odlukama koje su donosili i ponašanjem koje su hranili, posljednjih skoro godinu dana? Zašto je kurs koji su izabrali prije 20 godina bio pogrešan? Zašto konačno ne priznaju da su lične i stranačke interese stavili ispred interesa Republike Srpske i time je ozbiljno ugrozili - pita Božović.

Kaže da će odgovore na ova i druga pitanja dati sami, svojim nastupom i ponašanjem u narednim danima.

- Čvrst stav koji prije svega štiti interese Republike Srpske, okuplja odgovorne politike, okuplja one koji razumiju stanje i pravi razlike između državotvorne politike koja nam je nasušno potrebna i instant politike 'od danas do sutra' koju su vodili do sada mora biti dominantan. Od ovih koji su nas doveli u ovakvo stanje se treba jasno i nedvosmisleno ograditi! Uzbudljiv dan je pred nama - poručio je Božović.

# CIK BIH
# MILORAD DODIK
# MARINKO BOŽOVIĆ
