Ambasadori i generalni konzuli BiH koje je izabrala Cvijanović poslali pismo Dodiku: Najavili kršenje Ustava

Ambasadori i generalni konzuli BiH koje izabrala Željka Cvijanović, obratili su se Miloradu Dodiku pismom u kojem su najavili da će kršiti Ustav zemlje koju predstavljaju, najavili da će "pratiti odluke institucija RS-a."

- U vrijeme sumraka prava i demokratije kao posljedice djelovanja strane okupacione sile u BiH mi, srpski ambasadori i generalni konzuli BiH, konstatujemo da državna zajednica BiH nema više spoljnu politiku, te da ćemo se u svom daljem radu nositi isključivo odlukama i smjernicama izabranih predstavnika srpskog naroda i institucija Republike Srpske - navode ovi predstavnici BiH.

Naravno, ovo je otvoreno kršenje Ustava BiH, koje sferu vođenja vanjske politike jasno daje Predsjedništvu BiH.

Drugim riječima, "praćenje odluka institucija RS-a" je najava da će se poštovati odluke institucija koje po Ustavu BiH nemaju nadležnost da odlučuju u sferi vanjske politike.

Oni su ovu "odluku" donijeli zbog pravomoćne presude Dodiku, koji je prethodne sedmice osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika RS-a.

Osim toga, ovi ambasadori i generalni konzuli su, ponovo mimo Ustava BiH, najavili i konkretne reakcije na ovu presudu u državama gdje predstavljaju našu zemlju.

- Na sve relevantne adrese koje pokrivaju naše diplomatske misije poslaćemo verbalne note kojima osuđujemo postojanje nelegalne i vandejtonske okupacione uprave u BiH na čelu sa njemačkim državljaninom Christianom Schmidtom koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik - navodi se u pismu.

Treba podsjetiti da su ambasadori i generalni konzuli, prema Ustavu BiH i diplomatskim normama, osobe koje provode vanjsku politiku države koju predstavljaju, te da nemaju pravo sami donositi odluke ili, što je posebno sporno, slati note gdje se iznose ovakve ocjene.

- Na kraju ovog pisma još jednom iskazujemo našu lojalnost ustavnim i demokratskim institucijama Republike Srpske iz koje dolazimo i koja je naša jedina otadžbina - stoji na kraju ovog, u najmanju ruku, spornog pisma.

Ovo pismo, upućeno Dodiku, potpisali su Aleksandar Bogdanić, Aleksandar Vranješ, Aleksandra Mičić, Biljana Gutić Bjelica, Bojan Vujić, Bojan Đokić, Boro Bronza, Vera Sajić, Dragan Vuković, Dragan Јaćimović, Duško Kovačević, Željko Samardžija, Koviljka Špirić, Milorad Živković, Obrad Kesić, Siniša Bencun, Siniša Berjan i Tatjana Telić.