Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ČLAN CIK-A

Arnautović o oduzimanju mandata Dodiku: Postupamo po sili Zakona, nema mogućnosti da to ne provedemo

Kao što je to slučaj po članu 1.10 Izbornog zakona, kada neko umre, kada neko podne ostavku, tako i kada neko bude osuđen

Suad Arnautović. Avaz

S. S.

6.8.2025

Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović je kazao da su se zbog različitih interpretacija pravnih eksperata ostvarile sumnje u postupanje CIK-a nakon presude Miloradu Dodiku.

- Mi donosimo deklarativnu odluku po odredbama zakona. Kao što je to slučaj po članu 1.10 Izbornog zakona, kada neko umre, kada neko podne ostavku, tako i kada neko bude osuđen. Mi tu postupamo po sili Zakona, nema tu nikakvih mogućnosti da CIK ne provede tu odluku - rekao je Arnautović.

Navodi se da postoji mogućnost žalbe Sudu na ovu odluku, a nakon toga bi ona trebala postati pravosnažna.

- Mi smo donijeli stotine ovakvih odluka, željeli smo samo da se to razjasni. Trebamo znati razliku između prijevremenih i vanrednih izbora. Prijevremeni se odnosi na konzumiranje mandata koju je obnašala osoba koja napušta funkciju, a vanredni izbori se raspisuju na period od četiri godine, a mi tu mogućnost u Izbornom zakonu nažalost nemamo - kazao je Arnautović.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# SUAD ARNAUTOVIĆ
# CIK BIH
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.