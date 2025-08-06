Zbog nerada vlasti, građani BiH ostaju s druge strane EU zida

Od 12. oktobra počinje postepeno uvođenje Sistema ulaska/izlaska EU (EES), čija puna primjena počinje 10. aprila 2026. godine. Primjenom napredne tehnologije, EU će dosadašnje pečatiranje pasoša poslati u prošlost, a ulaske i izlaske državljana iz zemalja izvan Šengena evidentirati digitalnim putem. To praktično znači da će i državljani BiH na granici s Hrvatskom morati dati otiske prstiju i fotografije lica, te druge informacije.

U praksi, to, naprimjer, znači da će prelazak jednog autobusa s putnicima trajati satima. Dalje, to znači da nas od aprila čeka pakao na graničnim prijelazima. „Na lijepe oči“ Od iduće godine uvodi se i Evropski sistem za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), koji će od putnika, izuzev maloljetnika i starijih od 70 godina, zahtijevati da prije putovanja podnesu online zahtjev, odgovore na sigurnosna pitanja i plate taksu od 20 eura. EU na ovaj način jača sigurnost i poboljšava sistem upravljanja granicama, ali iz ugla BiH nove mjere izgledaju kao dodatne cigle u već visokom zidu prema EU. Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović kaže za „Avaz“ da su one povezane s našim napretkom na evropskom putu. - Pregovarački status dobili smo doslovno „na lijepe oči“, ali mi reforme i zakone koje smo trebali još nismo usvojili – podsjeća Muhasilović. Dodaje da se napredak ne može desiti sve dok imamo neslogu u Vijeću ministara.

