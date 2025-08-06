Video / Avdo Avdić: Elmedin Konaković je napravio stranku od narko novca kartela "Tito i Dino"

Gost Avazovog intervjua bio je poznati istraživački novinar Avdo Avdić. U otvorenom i detaljnom razgovoru sa Danijalom Hadžovićem, Avdić je govorio o pravosnažnoj presudi Miloradu Dodiku, mogućim političkim raspletima u Republici Srpskoj, utjecaju Beograda, ali i o sve jačim optužbama na račun Elmedina Konakovića i njegovih veza s kriminalnim miljeom, koje se, prema Avdiću, više ne mogu ignorisati.

2' - Referendum je potpuno besmislen, nema nikakvih pravnih posljedica. Dodik pokušava da odugovlači – kontroliše pošte u Republici Srpskoj, pa može odbiti da primi odluku. Ako to uradi dva puta, CIK može objaviti odluku na oglasnoj ploči, čime ona postaje pravosnažna.

3' - Dodik više neće moći potpisivati ukaze, ne može raspolagati budžetom – koji je inače oko 60 miliona maraka. Nijedna banka mu više neće priznati potpis. Može se simbolično predstavljati kao predsjednik, može ostati u palati, zadržati kabinet, ali formalno je gotov. Ne postoji mehanizam da ga neko fizički izbaci, ali politički će biti neutralisan.

5' - Pitanje je koliko će opozicija imati hrabrosti. Šarović zagovara priču da se ne ide na izbore. Ako niko osim Vukanovića ne izađe na izbore, Dodik će biti realno dobitnik.

7' - Očigledno svi čekaju signal iz Beograda. Beograd upravlja procesom. Ako Vučić odluči da se bojkotuje – opozicija neće izaći na izbore. U tom slučaju, Dodik ostaje faktički predsjednik, iako pravno nije. Nisam siguran da će imati hrabrosti da se odupre Beogradu.

9' - Vučić pokušava krizu iz Srbije prebaciti u BiH.

11' - Dio Zapada štiti Vučića. Milorad Dodik je glavni ruski igrač na Balkanu.

13' - Nemam lični sukob s Konakovićem – imam problem s njegovim postupcima i njegovim izjavama. Još 2015. sam pisao o njegovim vezama sa ljudima iz podzemlja. On mi je slao poruke dok je bio u SDA i molio da ne kritikujemo puno Sebiju. Tražio je da objavimo njegove poruke gdje hvali Sebiju.

14' - Ranije je govorio da sam plaćenik SDP-a, a kada je izašao iz SDA onda su svi plaćenici s SDA. Prozivao je sve kolege kada napišu tekst koji njemu nije po volji i onda se ljudi povlači. To je zastrašivanje.

16' - Nisam ga ja povezao s "Titom i Dinom", povezali su ga dokazi. Kome dajete dječiji pasoš? Dajete ga ljudima kojim vjerujete. On ga je dao prijatelju Mahiru Hodžić, koji ih šalje zetu Dženisu Kadrića, pratitelja Edina Gačanina. On to sve prizna i kaže da lažem.

18' - Više je narko grupi trebao Konaković nego obrnuto. Njema je trebao neko, a odbijali su ga svi. Oni optužuju SDA i SBB da ne žele s njima da rade i onda govore da mogu računati Konakovića. Govore da je Memos njegov kum. U jednoj Sky prepisci, evo to ekskluzivno otkrivam, govore o Čamparama. U jednoj Sky prepisci Tito govori kako su počele da cure informacije o njemu i jedan od njegovih saradnika govori da će zvati Čamparu da vide šta je.

20' - Ukinut je bezvizni režim s UAE, a jedini su glasali protiv rezolucije o genocidu, oni daju čovjeka koji čovjek na čelu Interpola.

21' - Edin Gačanin je najuspješniji Bošnjak u bilo čemu. Drži proizvodnju u Peruu, distribuciju za Evropu, Afriku, Hong Kong, Dubai, pa čak i Veliku Britaniju.

22' - Sjevernu Ameriku namjerno izbjegava – zbog DEA i sukoba s meksičkim kartelima. Pametan je igrač, zna gdje se ne smije ući.

23' - Jedan član kartela mi je kazao da je u BiH ubačeno pola milijarde eura narko novca. A sad se vratimo i razmislimo ko je imao plakate na svakom ćošku u BiH, nakon što je tek osnovao političku partiju.

24' - U mobitelu Vahinida Munjića, direktora Federalne uprave policije vidi se koliki je Konaković vršio pritisak na njega da se zaštite policajci koji su štitili Edina Gačanina Tita. To imate u porukama, nisam ih ja pisao. On izlazi na konferenciju za medije i kaže ovim ljudima se pakuje.

26' - U šemi EUROPOL-a piše da se Gačanin sastao s Konakovićem.

27' - Dio istrage oko "Black tie 2" je prebačen na POSKOK, a to se tiče FUP-a. Gordan Memija ima problema da dokaže porijeklo imovine koja se mjeri na desetine miliona KM. Mislim da će trebati objasniti i šta je dogovarao s inspektorom UIO.

29' - Sud je utvrdio osnovanu sumnju vezano za Memiju, a vi koji se nazivate Narod i Pravda napadate tužioca. Nije dao podršku da se to istraži, pa je kasnije napadao Kajganića, pa kantonalnog tužioca Selimovića jer se to ticalo njegovih uplata u KS.

31' - Amerika će preživjeti Trampa, da li će Bosna Konakovića? Nema dileme da će izgubiti biračko tijelo. Konaković je osvojio 70.000 glasova. SDP je osvojio skoro duplo više i onda se Konakovićem nameće kao lider vlasti.

33' - Konakovićeva izjava da će organizirati proteste mogla bi biti sjajan argument Dodiku pred Evropskim sudom u Strazburu.

34' - Konakoviću se politička strategija se svodi na televizijska gostovanja. Imao je 14 ili 15 nastupa u julu i za ovih šest dana avgusta. Zamislite ministra koji provede 20 sati mjesečno na gostovanjima. Nije riječ o vođi opozicije, nego on je vlast na svim nivoima.

36' - Istragu finasiram ja jer radim 3 posla trenutno. Imam emisiju na jednoj od najgledanijih televizija u državi, imam autorske honorare za analize u Tuzlanskom kantonu. Imam analize iz Crne Gore, radio sam analize na Kosovu, radim istraživanje upravo oko ovih kartela. Kada sve to skupite onda možete finansirati portal.

37' - Sud je presudio u moju korist protiv Konakovića i Okerića. S Osmanom Mehmedagićem Osmicom sam u istim odnosima kakvim sa s Almirom Džuvom. Posao je da poznajete te ljude.

38' - Govorili su da mi Osmica dojavljuje i evo sad nema Osmice i opet imam informacije.

40' - Šmit radi u korist HDZ-a. Kako može preglasanje jedne godine, a druge ne može?

44' - Šest delegata je moglo da predloži rukovodstvo FBiH. Onda su odlukom Ustavnog suda promijenili broj delegata koji će se birati u određenim kantonima. Kasnije je ljestvica dignuta sa 6 na 11.

46' - Neće nikada Hrvati u BiH birati niti jednu drugu stranku u BiH osim HDZ-a, jer je to stav Zagreba.

47' - Meni su Šabić i ostali slali kameru da snimi 12 godinu staru Škodu Fabiju kao investiciju. Šabić i Jukić su me razriješili, ali ne mogu dati podršku za nešto što je nezakonito.

