Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MAĐARSKA

Uhapšen muškarac: Planirao ubistvo Viktora Orbana

On je nudio novac za "najboljeg plaćenog ubicu"

Viktor Orban. Avaz

S. S.

6.8.2025

Jedan muškarac uhapšen je zbog navodnog planiranja zavjere za ubistvo premijera Mađarske Viktora Orbana, saopćeno je iz Nacionalnog istražnog biroa te zemlje.

Prema navodima mađarske policije, osumnjičeni je koristio internetsku stranicu koja se nalazi na serveru u inostranstvu kako bi pronašao osobu spremnu da ubije Orbana u zamjenu za novčanu nagradu, prenosi agencija MTI.

U saopćenju se navodi da je muškarac u julu 2025. godine objavio oglas u kojem nudi plaćanje u mađarskim forintama ili nekoj drugoj valuti onome ko je, kako je napisao, “najbolji plaćeni ubica” i spreman da izvrši ubistvo premijera Viktora Orbana.

Uz pomoć mađarskih protuterorističkih jedinica (TEK), osumnjičeni je lociran i uhapšen, nakon čega je priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.