Uhapšen muškarac: Planirao ubistvo Viktora Orbana

Jedan muškarac uhapšen je zbog navodnog planiranja zavjere za ubistvo premijera Mađarske Viktora Orbana, saopćeno je iz Nacionalnog istražnog biroa te zemlje.

Prema navodima mađarske policije, osumnjičeni je koristio internetsku stranicu koja se nalazi na serveru u inostranstvu kako bi pronašao osobu spremnu da ubije Orbana u zamjenu za novčanu nagradu, prenosi agencija MTI.

U saopćenju se navodi da je muškarac u julu 2025. godine objavio oglas u kojem nudi plaćanje u mađarskim forintama ili nekoj drugoj valuti onome ko je, kako je napisao, “najbolji plaćeni ubica” i spreman da izvrši ubistvo premijera Viktora Orbana.

Uz pomoć mađarskih protuterorističkih jedinica (TEK), osumnjičeni je lociran i uhapšen, nakon čega je priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret.