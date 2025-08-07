Anto Brtan za „Avaz“: Deseti međunarodni skokovi s vodopada u Jajcu donose novu atrakciju

Jajce, poznato po svom veličanstvenom vodopadu i historijskim lokalitetima, postalo je centar sportskih uzbuđenja zahvaljujući Međunarodnim skokovima s vodopada. Javna ustanova Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca s ponosom je najavila održavanje jubilarnih Desetih međunarodnih skokova s vodopada, koji će se održati 8. i 9. avgusta. Na hiljade ljudi već godinama uživa u ovoj prestižnoj sportsko-turističkoj manifestaciji.

Jedinstveno natjecanje

O samom značaju skokova, ali i novostima koje su organizatori pripremili ove godine, za „Avaz“ je govorio Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu.

- Ove godine se održavaju jubilarni skokovi i, naravno, bit će promjene u odnosu na ranije godine. Skokovi će se odvijati dva dana, a u petak počinju jedinstvenim natjecanjem – Cliff diving battle na koji dolaze akrobatski skakači slobodnog stila iz cijelog svijeta – kazao je Brtan.

Kako navodi, program počinje u 14 sati, a u večernjem terminu posjetioce će zabavljati lokalni bend koji će tom prilikom promovirati album. Ulaz je besplatan.

- Drugi dan će biti skokovi u stilu lasta, koji počinju u 17 sati. Kao i svake godine, očekujemo skakače iz više zemalja. Obezbijeđeni su i novčani nagradni fondovi, kao i prijelazni pehar za pobjednika, te za drugo i treće mjesto – ispričao je Brtan.

I druge noći skokova održat će se koncert, ali se ulaz plaća.

- Svake godine je na vodopadu bilo prepuno posjetilaca, a i ovaj put očekujemo više od 3.000 ljudi u subotu, a s obzirom na to da u petak imamo nešto novo, što ranije nismo imali na vodopadu, i taj dan očekujemo hiljade posjetilaca – dodaje Brtan.

Ova manifestacija, ne samo da promovira sport i avanturizam, već i turistički potencijal Jajca. Godine 2022., skokovi su nagrađeni prestižnim priznanjem “Zvijezda turizma BiH” u kategoriji “Turistička manifestacija” od Privredne komore Federacije BiH, čime je dodatno potvrđena njihova važnost u turističkom kalendaru.

- Svake godine se trudimo da poboljšamo infrastrukturu ispod vodopada, gdje nam dolazi jako puno turista i mimo skokova. Cilj nam je da naši takmičari i posjetioci mogu da se fino druže, ali i da budu na sigurnom – zaključio je Brtan.