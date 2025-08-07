Mašić o Stanivukoviću: Nedorastao za ozbiljnu funkciju, Dodikov trojanac u opoziciji

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić oštro je reagovao na izjavu lidera Partije demokratskog progresa (PDP) i gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića.

Stanivuković je na današnjoj press konferenciji najavio da PDP neće učestvovati na eventualnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji bi mogli uslijediti nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku.

- Draško Stanivuković je još jednom dokazao da je apsolutno nedorastao bilo koje ozbiljnije funkcije.

Od samog početka njegova uloga je da skuplja lajkove i bude Dodikov trojanac svaki put kada treba narušiti jedinstvo opozicije.

Bez obzira na sve ovaj put Dodika spasiti ne može - napisao je.