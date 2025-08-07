Cazin obilježio Dan grada manifestacijom "Pečat slobodi" i sjećanjem na deblokadu Bihaćkog okruga

Manifestacija je okupila brojne građane, predstavnike vlasti, ratne veterane i porodice poginulih boraca, a centralna poruka bila je – sjećanje, ponos i zahvalnost herojima koji su omogućili slobodu.

U okviru obilježavanja Dana grada Cazina, upriličena je tradicionalna manifestacija "Pečat slobodi", posvećena sjećanju na deblokadu ratnog Bihaćkog okruga, jednog od najznačajnijih događaja u savremenoj historiji Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić, u obraćanju prisutnima, istakao je simboliku 6. avgusta kao dana kada je Cazin odlučio da slavi ne samo svoj Dan grada, već i pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine i nepokoreni duh Krajine.

– Mi smo, s ponosom, uzeli 6. avgust kao datum na koji ćemo slaviti grad Cazin, slaviti slobodu i pobjede bosanske armije – kazao je premijer Hušić, naglasivši da je riječ o godišnjici deblokade Krajine, historijskom događaju koji je označio kraj 1201 dana agresorske opsade i pokušaja uništenja ovog kraja.

– Sile zla su nasrtale s namjerom da nas slome, da nestanemo. Ali mi ovdje ne znamo za poraz – znamo samo za pobjede. Ništa ne može zaustaviti Krajišnika kojem udaraju na kuću i državu – poručio je Hušić.

Dodao je kako su upravo krajiški borci, komandanti i građani ti koji su ispisali najčasnije stranice bosanskohercegovačke borbe za slobodu, i koji su u temelje današnje države ugradili najveće žrtve i najviše vrijednosti.

– Ovaj, nepokoreni dio Bosne i Hercegovine dao je u temelje slobode heroje kakvi se rađaju samo ovdje. Hvala svakom od vas, branitelji, komandanti koji ste nas vodili putem ka slobodi – zaključio je premijer Unsko-sanskog kantona.

Manifestacija “Pečat slobodi” dio je višednevnog programa obilježavanja Dana grada Cazina, koji uključuje niz kulturnih, sportskih i patriotskih događaja u znak zahvalnosti svim onima koji su se borili i dali živote za slobodu.