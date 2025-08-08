Sindikat RTRS-a: Tražimo javno obrazloženje hapšenja novinarke

Nezavisni sindikat radnika RTRS-a oglasio se nakon hapšenja novinarke Nataše Miljanović Zubac i oštro osudio nastavak pritisaka na novinara.

- Smatramo da postoje jasne indicije da je riječ o pritisku Tužilaštva na istraživačko novinarstvo po čemu je Miljanović Zubac poznata u javnosti i zbog čega je više puta dobijala prijetnje i život joj je bio ugrožen - navodi se u saopćenju.

Traže da se javno obrazlože razlozi za "nalog tužiteljice Sanite Imamović zbog kojeg je naložila i da pretresu porodičnu kuću novinarkinih roditelja kako bi se eventualno otklonile sumnje koje je Miljanović Zubac potvrdila u izjavi za javnost 'da je razlog za to odmazda zbog njenog rada, jer u kontinuitetu, godinama unazad ukazuje na kriminal unutar institucija, posebno u tamošnjoj policiji'".

- Naravno, ako je pomenuta tužiteljka uopšte u mogućnosti da bilo čim racionalnim opravda svoje poteze - saopćeno je.

Nezavisni sindikat radnika RTRS napominje da su "bez valjanog obrazloženja i dokaza ovo ozbiljna kršenja ljudskih i radničkih prava" te apeluje na nadležne da stanu u Natašinu i u zaštitu novinara u BiH i daje apsolutnu i bezrezervnu podršku članu Sindikata i istaknutom novinaru RTRS-a Nataši Miljanović Zubac.

Podsjetimo da je ona sinoć privedena u Trebinju te je prevezena na saslušanje u Sarajevo, a priveli su je pripadnici Granične policije BiH.

Pretreseni su njena kuća i automobili, a policajci su tražili mobilne telefone, kompjutere i druge predmete koji se mogu povezati s činjenjem krivičnog djela.

Zvanični razlog privođenja je odavanje tajnih podataka, no ona vjeruje da joj se institucije svete zbog objave Sky prepiski koje govore o kriminalu i korupciji u pravosuđu i policiji.