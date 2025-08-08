Loše vijesti za Dodika: Lagumdžija otkrio šta se dogodilo na konsultacijama u Vijeću sigurnosti UN-a

Završene su dva dana u medijima najavljivane “zatvorene konsultacije Vijeća sigurnosti UN” nakon kojih se medijima obratio jedino predstavnik Ruske Federacije, koja je inicirala sastanak, poručio je ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija.

Jedini koji su negirali

- Iz tog selektivnog istupa se nije mogao steći dojam o čemu je zapravo bilo riječi, šta su ključne poruke i stajališta članica Vijeća sigurnosti.

Za početak ovde vrijedi konstatovati da su Rusi bili jedina članica Vijeća sigurnosti koja je negirala sudske presude što im je, pored OHR-a kao stalne teme, bio ključni motiv za sazivanje ovog sastanka.

Pokušaj MBB (Moskva, Beograd, Banja Luka) osovine da, po svaku cijenu, pa i kroz zloupotrebu Vijeća sigurnosti krenu u “spašavanje vojnika Dodika” je i ovaj put neslavno završio.

Da bi uopšte proceduralno mogli “ugurati” pred Vijeće sigurnosti i OHR i Dodika i Srebrenicu i … morali su stvoriti narativ o ugroženom miru pa je zato Ruska ambasada iz Sarajeva poručivala da je “došao trenutak istine” i da je na “kocki zaista postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države”.

Nakon njihovog kraha u Vijeću sigurnosti moram konstatovati da su prijetnje o rušenju Bosne i Hercegovine bile i ostale pucanj iz “prazne puške MBB osovine” koja je prije dva dana iskorištena samo da bi nas “ugurali” na zatvorene konsultacije kao “sigurnosno pitanje” koje sami bezuspješno pokušavaju kreirati.

Poučen iskustvima oko usvajanja Rezolucije o genocidu i onim što i dalje rade negatori genocida u Srebrenici, umjesto da odgovaram na medijske upite, posljednjih mjeseci sam intenzivno radio na upoznavanju članica Vijeća sigurnosti sa činjenicama i namjerama secesionista. Poruka je bila jednostavna: samo blagovremenom istinom i vladavinom prava možemo izbjeći krizu u koju nas u kontinuitetu već dvije godine pokušavaju gurati kreatori “Srpskog sveta” kao nastavku projekata presuđenim u Hagu.

Pošto sam od sinoć ponovo “zatrpan” upitima o posljednjim događanjima u i oko zatvorenih konsultacija Vijeća sigurnosti ovim putem ću dati i nekoliko bitnih činjenica kojima se ilustruje ovde rečeno.

Rusija je ponovo snažno kritikovala OHR i Schmidta tvrdeći da je on krivac za sve jer su njegove odluke politički motivirane, neustavne, suprotne mirovnom sporazumu, iskonstruisane, stvaraju političke tenzije, podliježu krivičnoj odgovornosti, te zbog toga treba podržati RS institucije u njihovom nastojanju da se održi mirovni sporazum i ustavno uređenje. Vjerujem da nema potrebe posebno naglašavati da su u ovim tvrdnja ostali usamljeni.

Reafirmacija teritorijalnog integriteta

Svi ostali su reafirmirali teritorijalni integritet i suverenitet države, dosljedno poštivanje vladavine prava, što podrazumijeva poštivanje svih odluka suda i CIK-a, koje su u konkretnom slučaju donesene jednoglasno. Na tim osnovama se daje podrška dijalogu koji ne smije uticati na vladavinu prava i ustavno uređenje.

Prirodno, neke zemlje su smatrale za shodnim da ponovo naglase podršku OHR-u i Schmidtu tako da nema potrebe da ih posebno izdvajam kao dokazane prijatelje.

Kao što mi je Deklaracija Svesrpskog sabora, prošle godine, bila ključni argument u Vijeću sigurnosti o tome šta je cilj MBB osovine tako mi je ovaj put “najjači” argument u pripremi bio prevod integralnog Dodikovog izlaganja na jučerašnjoj press konferenciji koji su članovi Vijeća sigurnosti imali pred sobom.

Posebno, a i jedinstveno na ovu temu, je bilo izlaganje predstavnika Pakistana koji je, koristeći tekst sa jučerašnje Dodikove pressice, ukazao na neprihvatljivost nečega na šta smo se mi, na žalost, izgleda neoprezno počeli privikavati.

Targetiranje jedne religije, koristeći pogubne i uvredljive insinuacije, se ne smije tolerisati niti se smije dozvoliti da se na taj način sije sjeme mržnje prema drugom i drugačijem.

Na žalost, mi smo već vidjeli u bližoj istoriji regiona do čega dovodi govor mržnje koji se danas čuje, konstatovao je predstavnik Pakistana, zemlje članice Vijeća sigurnosti, citirajući Dodikovu sramotnu izjavu: “Mi ćemo razbijati svaku iluziju da je moguća saradnja sa Muslimanima. Muslimani su patološki neprijatelji Srba. Ovaj put oni su mene izabrali kao cilj, ali ja vjerujem da se to odnosi na sve - sve vas iz medija koji sjedite ovdje i sve vas koji ugodno sjedite u svojim domovima…”.

Poslije ovakve javne Dodikove izjave vjerujem da je svima u Vijeću sigurnosti jasno da ovakva politika i likovi nemaju mjesto na javnoj sceni civiliziranog svijeta, zaključio je Lagumdžija.