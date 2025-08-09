Vojni analitičar Antonio Prlenda: Kad se probudim, radim 50 trbušnjaka, ali ne pomaže mnogo

Ime i prezime: Antonio Prlenda.
Datum i mjesto rođenja: Februar 1970., Rijeka.
Šta prvo uradite kad se probudite: 50 trbušnjaka, ali ne pomaže mnogo.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vrlo vjerovatno da bih pravio vino.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Podaja time-share vlasništva nad apartmanima u nekoj dalekoj zemlji koje se više ne sjećam.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Najradije bih gliser, ali ako se to ne pika, onda oštru mačetu.
Najdraža pjesma: „Cesarica“.
Šta gledate na televiziji: Vijesti, dokumentarce i kad igraju sportske reprezentacije.
Šta Vas nervira: Nepravda i nekompetentnost.
Najdraži grad: Moj.
Najbolji poklon koji ste dobili: Nije materijalni.
Čega se plašite: Izbjegavam da se plašim.
S kim najradije pijete kafu: Radije pivo, s drugovima iz djetinjstva.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: 50 nijansi plave.
Ko Vam je uzor: Uglavnom moj pokojni tata.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Probao bih napraviti svjetsku kampanju o tome kako je potpuno uredu da nemamo svi jednako mišljenje o svjetonazoru i društvu.
Najdraži pisac: Hugo Pratt.
Omiljeni muzičar ili bend: Dobra dalmatinska klapa na nekoj fešti na otocima.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pomorski rat na Jadranu 1940.-1945.“.
Tim za koji navijate: Onaj koji živi vječno.
Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa...“.
Koje pitanje najviše mrzite: Ne mrzim pitanja.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Corto Maltese.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Bilo koju u kojoj još nisam bio.