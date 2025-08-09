Vojni analitičar Antonio Prlenda: Kad se probudim, radim 50 trbušnjaka, ali ne pomaže mnogo

Ime i prezime: Antonio Prlenda.

Datum i mjesto rođenja: Februar 1970., Rijeka.

Šta prvo uradite kad se probudite: 50 trbušnjaka, ali ne pomaže mnogo.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vrlo vjerovatno da bih pravio vino.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Podaja time-share vlasništva nad apartmanima u nekoj dalekoj zemlji koje se više ne sjećam.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Najradije bih gliser, ali ako se to ne pika, onda oštru mačetu.

Najdraža pjesma: „Cesarica“.

Šta gledate na televiziji: Vijesti, dokumentarce i kad igraju sportske reprezentacije.

Šta Vas nervira: Nepravda i nekompetentnost.

Najdraži grad: Moj.

Najbolji poklon koji ste dobili: Nije materijalni.

Čega se plašite: Izbjegavam da se plašim.

S kim najradije pijete kafu: Radije pivo, s drugovima iz djetinjstva.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: 50 nijansi plave.

Ko Vam je uzor: Uglavnom moj pokojni tata.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Probao bih napraviti svjetsku kampanju o tome kako je potpuno uredu da nemamo svi jednako mišljenje o svjetonazoru i društvu.

Najdraži pisac: Hugo Pratt.

Omiljeni muzičar ili bend: Dobra dalmatinska klapa na nekoj fešti na otocima.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pomorski rat na Jadranu 1940.-1945.“.

Tim za koji navijate: Onaj koji živi vječno.

Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa...“.

Koje pitanje najviše mrzite: Ne mrzim pitanja.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Corto Maltese.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Bilo koju u kojoj još nisam bio.