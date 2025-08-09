NSRS objavila dokumente: Ovako planiraju do spornog referenduma o Dodiku

Narodna skupština Republike Srpske objavila je materijale za 24. posebnu sjednicu, na kojoj će biti razmatrana informacija o odluci Centralne izborne komisije BiH kojom je prestao mandat predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku.

U dokumentu se navodi da je visoki predstavnik Kristijana Šmita (Christian Schmidt) “pripremao pravni i politički teren” za eliminaciju Dodika, te da je riječ o “planskom i godinama pripremanog državnom udaru na Republiku Srpsku” kroz odluku redovnog suda, koja bi trebala postati presedan za buduća postupanja. Prema tom stavu, aktima niže pravne snage koji dolaze iz Sarajeva derogiraju se odluke najviših institucija Republike Srpske.