Majka Ajle Nuhanović, koju je pijan i drogiran usmrtio Vejsil Halilović: "Uoči dženaze mojoj Ajli, napravili su koncert i vatromet, sram vas bilo!"

Stranica humanitarnog udruženja iz Živinica "Živinički hunjer" objavila je obraćanje majke Ajle Nuhanović, djevojke koja je poginula, kada je na nju automobilom naletio Vjsil Halilović iz Kladnja. Prema nalazima iz policije, Halilović je bio pijan i drogiran. "Naše komšije" Njeno obraćanje prenosimo u cjelosti: - Kao uži član porodice Nuhanović Ajle, porodice koju je zadesila nezgoda, tragedija koja se dogodila 5. 8. 2025 godine u utorak (o čemu ste svi upoznati) želim da izjavim sljedeće: - Ja kao mještanin Vukovija Donjih Općina Kalesija se sramim svoje Općine, svoga načelnika Nermina Mujkanovića, potpredsjednika stranke SDA Kalesija Miralema Huremovića, naših vijećnika iz Vukovija Donjih, da ih ne nabrajam. Direktora BKC Kalesija, sve su to naše komšije. Nažalost, predsjednik mjesne zajednice Vukovije Donje (čovjek koji je jučer pričao na protestima), zatim Medžlis Islamske zajednice Općine Kalesija, MUP-u Kalesije. Sve su to ljudi na funkcijama kojima sam ja kao mještanin Vukovija dala svoj glas. Svoje pravo glasa sam dala njima, dala da upravljaju sa njim, da budu moji predstavnici, moj glas za bolje sutra. To bolje sutra se nažalost završilo tragedijom, koja je uoči dana dženaze, mojoj Ajli studentici prve godine Mašinskog fakulteta, finoj, poštenoj, uzornoj osobi, kćerki, sestrišni, unuci, tetišni, prijateljici, kolegici, sutra majci, inžinjerki, neni... proslavljena uz koncert koji je planiran i održan u sastavu manifestacije "Kalesijsko ljeto".

Sama sam bila i svjedok tome, jer smo krenuli u hitnu pomoć po slamku spasa, da bih mogli skupiti zadnje atome snage da sutra ispratimo svoju Ajlu na Ahiret. A oni su, ti funkcioneri ispraćali je noć prije, uz muziku čak i vatromet. Na sramotu Vam bilo svima! "Sram da vas bude, Kalesijo" Čitavoj organizaciji i ljudima kojima je dat naš glas. Sram da vas bude Kalesijo! Sram da vas bude ljudi, koji ste tu došli zahvaljujući nama. Sram nas, jadne napaćene ljude da bude jer smo smatrali da ste prije svega pošteni i suosjećajni ljudi, a ne jedna gomila ljudi kojima je bitno doći do "fotelje" funkcije i da tu uživa četiri godine, a poslije ako se produži dobro i jeste, ako ne, super je za ovo što su mirno sjedili u foteljama, oglašavali se kašljanjem, zijevanjem, šutnjom (jer kažu i šutnja je neki vid oglašavanja) a naplatili su to. Ne sekirajte se i mi smo svoj glas naplatili, nažalost na lošiji način od vas, tragedijom naše Ajle. Haram i sram da bude Kalesiju. Svaka čast Muhić Beganu iz Živinica, veliki respekt veliki čovječe. Aferim ti bilo ljudino i od ovih povrijeđenih duša veliko BRAVO. I Vama gradonačelniče i Vašim ljudima. Trebate malo susjednu Općinu naučiti da je ljudskost ispred materijalnog. Bravo za Vas susjede. Glasa više nećete dobiti od mene, mojih bližnjih a nadam se i od ostalih ljudi koji imaju toliko vidika da vide kako se oni vesele. P. S. Oni su se veselili za Ajlu jučer. Sutra možda bude Vaše dijete, možda mu koncert prirede dan uoči dženaze, a možda je to i običaj u našoj Kalesiji.

