Began Muhić otkazao koncert zbog pogibije Ajle Nuhanović, a u Kalesiji održan: Načelnik Mujkanović se još nije oglasio

Porodici nastradale djevojke, u ime Gradske uprave i u svoje lično ime, upućujem najdublje izraze saučešća, poručio je Muhić

Ajla Nuhanović je bila sugrađanka načelnika Nermina Mujkanovića. Facebook

Piše: Evelin Trako

9.8.2025

Pismo koje je javnosti uputila majka stradale djevojke Ajle Nuhanović otvorilo je brojna pitanja - a jedno od njih je i kakvi smo to ljudi postali?  

Dok su u Živinicama, mjestu u kojem pijani i drogirani Vejsil Halilović svojim Passatom naletio na nesretnu djevojku i usmrtio je, odgodili održavanje koncerta zbog tragedije, Kalesija u kojoj se Ajla rodila, u kojoj je odrasla i živjela, je noć uoči dženaze organizirala koncert! 

Mnogi građani su ovo doživjeli kao krajnje neprimjeren čin koji ne odražava saosjećanje prema bolu porodice i zajednice.

Gradonačelnik Živinica Began Muhić odlučio je otkazati događaj u znak poštovanja prema stradaloj djevojci.

Koncert u Kalesiji noć uoči dženaze. Facebook

- Smatramo da nije primjereno održati večerašnji koncert, te je isti otkazan. Novi termin koncerta je 17. august 2025. godine. Porodici nastradale djevojke, u ime Gradske uprave i u svoje lično ime, upućujem najdublje izraze saučešća - poručio je Muhić.

Gradonačelnik Živinica Began Muhić: Uputio izraze saučešća. Facebook

Njegov kolega iz Kalesije Nermin Mujkanović se o svemu još nije oglasio.

