Deseti skokovi s vodopada u Jajcu oduševili posjetioce

Najbolji skakači iz regije okupili su se u nedjelju na jednom od najljepših prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine, vodopadu Plive u centru Jajca na jubilarnim 10. međunarodnim skokovima s vodopada, javlja Anadolu.

Skakači su se takmičili u tradicionalnom skakačkom stilu - lasta.

Prestižna sportsko-turistička manifestacija svake godine okuplja hiljade posjetitelja iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, ističući izuzetno prirodno i kulturno bogatstvo gradića u središnjoj Bosni.

Poznato po veličanstvenom vodopadu i historijskim lokalitetima kao što je tvrđava i Muzej održavanja 2. zasjedanja AVNOJ-a, Jajce je postalo središte sportskih uzbuđenja zahvaljujući Međunarodnim skokovima s vodopada.

Ova manifestacija, ne samo da promoviše sport i avanturizam već i turistički potencijal Jajca.