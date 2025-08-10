Dodik nagovijestio da bi RS mogla biti tema sastanka Putina i Trampa

Milorad Dodik, danas je sugerisao da bi stanje u entitetu RS moglo biti predmet skorog susreta američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz njegova obraćanja jasno je proizašlo da vjeruje kako su RS i politička situacija u njoj prisutni u Vašington (Washingtonu), Moskvi i Pekingu.

- Republika Srpska nikada više neće imati priliku da bude predmet, čak i perifernog pominjanja na tako globalnim forumima, kakav je ovaj koji će se održati sada između Putina i Trumpa - izjavio je Dodik.

Dodao je da je njegov pristup globalnoj politici vrlo aktivan – od susreta s američkim i evropskim zvaničnicima, preko međunarodnih putovanja, pa sve do lobiranja za priznavanje autonomije RS-a:

- Za RS sada znaju više nego za BiH. I to je dobro - istakao je lider entiteta.