Emotivno prisjećanje Sebije Izetbegović: "Mama, nije ono hotel, ono je zatvor, zato dedo ne može sa nama kući"

Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, emotivnom objavom na društvenim mrežama prisjetila se svog svekra Alije Izetbegovića i njegovih zatvorskih dana.

- Ja trudna, zadnji dan pred porođaj, sjedim u parku u Centru grada (za mene Centar sve do Baščaršije). Nisam tada znala da sjedim u budućem Parku Alije Izetbegovića.

Izgledalo je tada strašno, bezizlazno, Bakirov otac u zatvoru, osuđen na 14 godina. Svi smo bili duboko nesretni.

Sa mnom i beba Jasmina. Ona će tek sutradan udahnuti i ugledati ovaj svijet. Imaće 6 godina kad je dedo Alija izašao iz komunističkog zatvora u Foči.

Prvi put je u životu putovala u zatvor, u Foču, da je vidi dedo. Bilo je to iznimno traumatično, u svakom smislu.

Ona je rasla, mi smo lagali da dedo tamo radi, ali je brzo shvatila da je to zatvor. Kako je to smjestila ne znam, ali mi je jednog dana rekla: “Mama, nije ono hotel, ono je zatvor, zato dedo ne može sa nama kući.”

Po izlasku iz zatvora Baba nam je dao dvije velike teke, A4 format, u kojima je vodio svojevrstan dnevnik o Jasmini, skupljao njene slike i citate iz pisama koja su mu stizala u zatvor, i sve zanimljivo što bi mu o njoj napisali.

Prošlo je. Park Alija Izetbegović je tu – napisala je Sebija Izetbegović.