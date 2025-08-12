Oštra reakcija Ramiza Salkića: To što Dodik radi nije ništa drugo do priprema novih zločina

Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, komentirao je skandalozan istup osuđenog bivšeg predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika na režimskom RTRS-u.

- Kada vas neko ko je ideološki sljedbenik politike koja je pripremala organizirala i počinila genocid nad vašim narodom targetira kao opasnost po narod iz kojeg dolaze počinioci genocida nad vašim narodom onda je to ništa drugo do priprema novih zločina.

Ovoliku količinu mržnje prema srpskom narodu nisu izrekli svi Bošnjaci zajedno kroz cjelu historiju koliko je Dodik za sam jednu tv emisiju izrekao prema Bošnjacima.

Pogrešno je ovo što radi i govori Dodik posmatrati kao histeriju i nervozu zbog činjenice da je osuđen.

On ovo radi u kontinuitetu godinama potpuno svjesno i namjerno šireći mrẓ̌nju prema jednom narodu i državi Bosni i Hercegovini pod lažnim izgovorom da neko mrzi Srbe.

Izostanak katarze, negiranje genocida, veličanje presuđenih ratnih zločinaca nije puka slučajnost i politikanstvo. To je projekat koji treba da spriječi ozdravljenje u vlastitom narodu i prihvatanje funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.

Njegova politika ostavlja dramatične posljedice po odnose u našem društvu uzrokujuči dalje podjele ŝto i jeste njegov konačan cilj.

Nakon njega trebaće proći godine da bi društvo ozdravilo pod uslovom da ne dođe ista ili gora politika.

Ovakav stepen širenja mržnje prema jednom narodu ili bilo kome drugom nebi smio ostati bez ozbiljne reakcije i sankcije, - upozorio je Salkić.