Preporuke Ministarstva za zaštitu zdravlja radnika zbog visokih temperatura zakonski su obavezujuće

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dalo je preporuke poslodavcima da zbog vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti štetne posljedice po zdravlje radnika.

Mogućnost prekida obavljanja poslova

Preporuka poslodavcima je da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom od 11 do 17 sati te nastavka poslije 17 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, Ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Posebne mjere zaštite poslodavci treba da preduzmu za radnike koji obavljaju poslove na radnim mjestima s povećanim rizikom, za radnike izložene opasnostima na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, kao i za radnike koji su izloženi štetnostima koje nastaju ili se pojavljuju u procesu rada (hemijske, fizičke i biološke štetnosti, štetni uticaji mikroklime, štetni klimatski uticaji i dr.) u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu, a u cilju spriječavanja štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Organizacija radnog vremena

Također, preporučeno je poslodavcima da za vrijeme trajanja visokih temperatura omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korišćenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Data je i preporuka da poslodavci izvrše organizaciju radnog vremena te utvrde raspored na način da početak radnog vremena bude prilagođen navedenim vremenskim prilikama. Osim toga, poslodavci bi trebalo da omoguće adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), prilagođeno visokim temperaturama.

Zakonska obaveza

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da preporuke imaju obavezujući karakter i da na osnovu njih inspekcijski organi mogu vršiti pojačan nadzor o provođenju.

- Zdravlje i sigurnost radnika moraju biti na prvom mjestu, posebno u ekstremnim vremenskim uslovima. Naglašavam da ove preporuke nisu samo savjetodavne. One predstavljaju zakonsku obavezu poslodavaca u smislu Zakona o zaštiti na radu, a nadležne inspekcije će provoditi pojačane kontrole njihovog provođenja - saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.