Bodiroga o SNSD-u: "Većina građana RS vas je pročitala"

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga, oštro je kritikovao SNSD i vlast Milorada Dodika, poručivši da su "pročitani" od strane većine građana RS-a.

- Građani ne žele živjeti u atmosferi medijske propagande, lažnog patriotizma prodanih duša, falsifikovanja istorijskih činjenica. Dosta je korupcije, kriminala, namještenih konkursa, kupljenih diploma, ucjena i pritisaka. Pročitani ste! - istakao je Bodiroga.

On je podsjetio na kontradikcije vlasti: "Narodna skupština Republike Srpske usvaja zakone kojima zabranjuje rad i postupanje Suda Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a, a onda Milorad Dodik sam odlazi u Sud BiH. Traži referendum povodom presude Suda BiH, a zatim prizna tu istu presudu tako što zatvorsku kaznu zamijeni novčanom."

Bodiroga je postavio pitanje "da li režimski mediji i dalje plasiraju teze da je presuda Dodiku zapravo presuda Republici Srpskoj, da će doći do ukidanja redovnih penzija i plata te da je ugrožena imovina RS-a".

- Većina građana Republike Srpske vas je pročitala - zaključio je Bodiroga.