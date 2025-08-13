KB Zenica: Prvi put primjenjena ESIN metoda kod dječijih lomova

Na Odjelu ortopedije i traumatologije Kantonalne bolnice Zenica po prvi put je uspješno primijenjena savremena metoda ESIN (Elastic Stable Intramedullary Nailing) u liječenju prijeloma kod djece.

Riječ je o minimalno invazivnoj tehnici koja, uz asistenciju C-luka, omogućava očuvanje mekotkivnih struktura, skraćuje vrijeme oporavka i hospitalizacije te značajno smanjuje postoperativne komplikacije. Primjenjuje se kod prijeloma dugih kostiju, a izvodi se u općoj endotrahealnoj anesteziji.

- Operativni zahvat izveli su specijalisti ortopedije dr. Osman Čustović i dr. Mirza Omerčević, uz podršku stručnog tima Odjela ortopedije i traumatologije, te anesteziološkog i radiološkog osoblja - poručili su iz KBZ.

Načelnik Odjela doc. dr. sci. Faruk Hodžić je kazao da je plan da se ESIN metoda standardizira kao terapijski pristup kod prijeloma cjevastih kostiju u dječjoj dobi.

Time bi se, ističe, najmlađim pacijentima u Kantonalnoj bolnici Zenica osigurao brži oporavak i viši standard zdravstvene usluge.